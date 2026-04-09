La incertidumbre rodea a La cocina rebelde, el ciclo que conduce Jimena Monteverde en El Trece. A pocas semanas de su estreno, comenzaron a circular rumores sobre un posible levantamiento del programa debido a la supuesta disconformidad del canal con los niveles de audiencia alcanzados en las últimas emisiones.
INQUIETUD POR LOS NÚMEROS
Incertidumbre en El Trece: Jimena Monteverde no levanta y queda en la cuerda floja
La apuesta de El Trece con el ciclo televisivo La cocina rebelde parece dar resultados y la conductora habló al respecto de los rumores de levantamiento.
El desembarco de la conductora en la señal estuvo marcado por la polémica, tras su salida de El Nueve y el malestar expresado por Mirtha Legrand, quien no quería perder a su cocinera. Si bien arrancó con buenos números, la dificultad para sostenerlos habría encendido alarmas puertas adentro, alimentando las versiones sobre su posible final.
Frente a este escenario, rompió el silencio en LAM y desestimó los rumores. “Creo que no, nos fue re bien hoy. No sé a quién le llegó ese rumor, por ahora no”, aseguró, al tiempo que destacó el respaldo de la señal y del equipo de producción. Además, subrayó que el programa mantiene su enfoque en impulsar a emprendedores gastronómicos.
A pesar de mostrarse confiada, reconoció la volatilidad del medio televisivo. “Es la tele, si en algún momento tiene que pasar, lo harán”, admitió con cautela. Mientras tanto, logró picos de 3.5 puntos de audiencia en su última emisión, un dato que suma dudas y mantiene abierto el debate sobre su continuidad.
Qué dijo Adrián Suar sobre el presente de El Trece
Es preciso destacar que hace algunos días Adrián Suar opinó sobre la actualidad de El Trece y si bien se mostró contento con el rendimiento en ningún momento destactó a Jimena Monteverde.
Durante la noche del martes (07/04) se llevó a cabo la función de prensa de "Desde el jardín", obra que protagoniza Guillermo Francella en el Teatro Metropolitan, el histórico productor no se perdió la ocasión para mostrarse junto a su pareja Rocío Robles entre el público invitado.
En diálogo con la prensa se refirió al presente de la señal televisiva que dirige y expresó: "Estoy contento, sí. Estamos mejor. Estamos mejor".
"Estabamos caídos y ahora volvimos", agregó de manera tajante dejando en claro que desde hace años le cuesta hacerle frente a su principal competidor: Telefe. "He vivido momentos malos en la pantalla pero ahora de a poco la estoy ordenando", manifestó y aprovechó para descatar a Guido Kaczka y Mario Pergolini quienes por la noche tratan de sacarle audiencia al canal de las pelotas.
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