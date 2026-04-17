Descubren por qué los medicamentos GLP-1 funcionan mejor en unas personas que en otras

perder peso adelgazar obesidad dieta freepik.jpg ¿Quiénes son los más beneficiados por los medicamentos GLP-1?

La genética cuenta cuando se trata de los GLP-1

Específicamente, los participantes con una variante del gen del receptor GLP-1 (GLP1R) experimentaron una pérdida de peso más significativa que aquellos que no la portaban.

"Identificamos una variante de cambio de sentido en GLP1R que se asocia significativamente con una mayor eficacia de los medicamentos GLP1 ( P = 2,9 × 10 −10 ), con una pérdida de peso adicional esperada de −0,76 kg por copia del alelo de efecto", escribieron los autores.

Para tener una mejor idea acerca de los resultados del estudio, Science News detalla que, "las personas que poseen una copia de la variante genética perdieron 0,76 kilogramos (1,7 libras) adicionales en aproximadamente ocho meses, mientras que aquellas con dos copias perdieron alrededor de 1,5 kg (3,3 libras) más que las que no la poseen".

En ese sentido, se cree que esta variante genética específica podría explicar "el 10 % de la diferencia en la pérdida de peso" que experimentan las personas que consumen estos fármacos.

La genética también influye en los efectos secundarios

El estudio de asociación de genoma también sirvió para analizar los efectos secundarios relacionados con el tratamiento.

Los investigadores encontraron que, la misma variante genética que influye en la pérdida de peso en personas que toman medicamentos GLP-1 también puede aumentar el riesgo de experimentar efectos secundarios, como náuseas y vómitos.

"Identificamos asociaciones que vinculan la variación tanto en GLP1R como en GIPR con náuseas o vómitos relacionados con medicamentos GLP1, y la asociación GIPR se restringe a las personas que usan tirzepatida", se lee en el estudio.

adelgazar.jpg Muchos factores influyen en la pérdida de peso.

¿Qué opinan los expertos?

En sí, los investigadores indican que la genética por sí sola no determina la eficacia de los fármacos, pero puede ser un factor útil.

La Dra. Marie Spreckley, Directora del Programa de Investigación de la Universidad de Cambridge, dijo a Science Media Centre, sobre el estudio: "Es importante destacar que factores no genéticos como el sexo, el tipo de fármaco, la dosis y la duración parecen explicar una proporción sustancialmente mayor de la variabilidad".

"El modelo de los autores sugiere que la mayor parte de la varianza explicada proviene de estos factores, y que la genética solo aporta una modesta contribución incremental", agregó.

Finalmente, los autores concluyeron: "Estos hallazgos proporcionan evidencia genética directa de que la variación en los genes diana del fármaco contribuye a la variabilidad interindividual en la respuesta y sientan las bases para enfoques de medicina de precisión en el tratamiento de la obesidad".

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