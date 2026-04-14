Google terminó su "limpieza" de marzo: el cementerio de sitios que borró el algoritmo y quiénes sobrevivieron

Para quien no está familiarizado con el término, la volatilidad SEO es cuando las posiciones de tus páginas suben y bajan de forma brusca.

Un día tu artículo sobre “historia Argentina” aparece en el puesto 3 y al día siguiente cae al 10 o directamente desaparece de la primera página. Es desconcertante y genera mucha incertidumbre para dueños de sitios y responsables de contenidos.

Esta inestabilidad no es casual: las Core Updates son cambios amplios en los sistemas de ranking de Google y suelen generar movimientos importantes en los resultados de búsqueda.

El ranking de ganadores y perdedores: el fenómeno Substack y el desplome de los e-commerce

Los primeros informes muestran un patrón bastante claro:

Ganadores : webs oficiales, marcas consolidadas y líderes de mercado. Substack aparece como uno de los grandes triunfadores de esta actualización. También ganaron visibilidad tiendas de marcas reconocidas, como adidas (+7 %) y quiksilver (+12 %).

: webs oficiales, marcas consolidadas y líderes de mercado. Substack aparece como uno de los grandes triunfadores de esta actualización. También ganaron visibilidad tiendas de marcas reconocidas, como adidas (+7 %) y quiksilver (+12 %). Perdedores: muchas tiendas online, herramientas y foros. En el sector e-commerce el balance es negativo en general.

En resumen, Google sigue premiando autoridad, experiencia y contenido útil. Los sitios que demuestran conocimiento real en su tema y ofrecen valor a los usuarios tienden a subir, mientras que el contenido más comercial, genérico o de bajo valor pierde posiciones.

¿Subida real o réplica? Cómo interpretar hoy tus datos de Search Console tras una semana de calma

Google siempre recomienda esperar unos días después del cierre de una Core Update antes de sacar conclusiones.

Hoy, 14 de abril, ya cumplimos casi una semana, por lo que los datos que veas en Search Console ya deberían ser bastante representativos.

Si durante las dos semanas de despliegue notaste una tendencia (subida, bajada o estabilidad), es muy probable que esa tendencia se mantenga. Aun así, Google advierte que a veces pueden aparecer “réplicas” o pequeños ajustes durante algunos días más.

Hoja de ruta post-update: 4 pasos para auditar tu contenido y frenar la caída de visitas

Google no ofrece una lista mágica de tareas para recuperar posiciones, pero su recomendación oficial sigue siendo la misma de siempre:

Analizá tus datos reales: Entrá a Google Search Console , compará la última semana con la anterior al 27 de marzo y revisá cómo cambiaron tus palabras clave principales y tus fuentes de tráfico.

Entrá a , compará la última semana con la anterior al 27 de marzo y revisá cómo cambiaron tus palabras clave principales y tus fuentes de tráfico. Evaluá tu contenido con honestidad: Preguntate: ¿este artículo realmente ayuda al usuario que lo busca? ¿Aporta valor diferencial o solo repite información que ya existe en muchos otros sitios?

Preguntate: ¿este artículo realmente ayuda al usuario que lo busca? ¿Aporta valor diferencial o solo repite información que ya existe en muchos otros sitios? Mejorá de forma sostenible: Evitá cambios rápidos o “parches SEO”. Enfocate en mejoras reales: mayor profundidad, mejores fuentes, mejor legibilidad, más valor para el lector. Si tenés secciones que no aportan nada, considerar eliminarlas puede ayudar.

Evitá cambios rápidos o “parches SEO”. Enfocate en mejoras reales: mayor profundidad, mejores fuentes, mejor legibilidad, más valor para el lector. Si tenés secciones que no aportan nada, considerar eliminarlas puede ayudar. Pensá en el usuario, no solo en Google Aunque cada vez hay más AI Overviews y resúmenes generados por inteligencia artificial, la filosofía de Google no cambió: la utilidad para la persona que busca sigue siendo la mejor estrategia a largo plazo.

La "nueva normalidad": por qué la autoridad de marca es hoy tu mejor seguro contra el algoritmo

La Core Update de marzo 2026 refuerza un mensaje que Google viene repitiendo desde hace tiempo: los sitios que crean contenido útil, confiable y centrado en las personas son los que mejor resisten los cambios del algoritmo.

No existe un botón mágico para recuperar posiciones perdidas. La recuperación suele llegar con el tiempo y con mejoras reales en la calidad del contenido.

Los que se enfoquen en dar valor real a sus visitantes, en vez de perseguir solo el posicionamiento, serán los que mejor posicionados queden a largo plazo.

Si tu sitio se vio afectado, este es el momento para analizar con calma y mejorar pensando siempre en el usuario. Esa sigue siendo la mejor forma de convivir con las actualizaciones de Google y con la creciente presencia de la inteligencia artificial en los resultados de búsqueda.

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