El domingo (19/04) Florencia Peña volvió a instalarse en el centro de la escena mediática con su estilo directo y sin filtros. Invitada al estreno de la segunda temporada de Las chicas de la culpa por la pantalla de El Trece, la actriz sorprendió al compartir una anécdota tan íntima como desopilante, fiel a su personalidad descontracturada.
JUGUETES SEXUALES Y DESORDEN
La desopilante anécdota sexual de Florencia Peña: "Todo tipo de consoladores"
La actriz Florencia Peña estuvo como invitada en un programa televisivo y recordó una graciosa situación doméstica que dejó en evidencia su falta de tabúes.
Durante la charla con las conductoras Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, la actriz relató que días atrás estuvo ordenando su casa junto a unas amigas. En ese contexto, comenzaron a aparecer distintos juguetes sexuales en rincones inesperados, lo que generó risas y comentarios espontáneos.
Lejos de mostrarse incómoda, la artista abordó el tema con total naturalidad. “Yo soy muy tester”, comentó entre risas, al recordar su vínculo con "todo tipo de consoladores" que recibía cuando era imagen de un sex shop. Su postura abierta volvió a romper con ciertos tabúes en torno a la intimidad.
Uno de los momentos más llamativos fue cuando describió cómo estos objetos terminaban dispersos por toda la casa. “Abrís un cajón y hay dos satisfyer…”, ejemplificó. Además, contó que quienes la ayudan en su hogar dudaban sobre qué hacer con ellos, y su respuesta era clara: guardarlos sin problema.
Florencia Peña reveló que Marley tuvo un romance con Keanu Reeves
Hace algunos días, Florencia Peña expuso a Marley durante una entrevista que le dieron al streamer Martín Cirio.
En medio de confesiones que cada vez iban subiendo más de tono, la actriz sugirió que el presentador había tenido un encuentro con el actor.
“Se comió unas Keanu Reeves”, contó refiriéndose a su amigo. Sorprendido por lo que había lanzado la humorista, el conductor admitió haber conocido a varias figuras de Hollywood en fiestas cuando era joven.
El entrevistador no dejó pasar el momento para preguntar directo: "¿Te lo comiste? ¿Te comiste la Keanu Reeves?". "Me pongo colorado", respondió y sumó: "No, no, bueno, yo viajé mucho. Era jovencísimo, pero conocí mucha gente".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Crudas revelaciones de astronautas de Artemis II impactan a todos
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
LLA fundió IOSFA, creó OSFFESEG y derivó gendarmes y prefectos a la salud privada
Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings
Adorni suma nuevo viaje familiar de lujo: hotel Llao Llao de Bariloche