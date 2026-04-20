La desopilante anécdota sexual de Florencia Peña: "Todo tipo de consoladores"

Florencia Peña reveló que Marley tuvo un romance con Keanu Reeves

Hace algunos días, Florencia Peña expuso a Marley durante una entrevista que le dieron al streamer Martín Cirio.

En medio de confesiones que cada vez iban subiendo más de tono, la actriz sugirió que el presentador había tenido un encuentro con el actor.

“Se comió unas Keanu Reeves”, contó refiriéndose a su amigo. Sorprendido por lo que había lanzado la humorista, el conductor admitió haber conocido a varias figuras de Hollywood en fiestas cuando era joven.

El entrevistador no dejó pasar el momento para preguntar directo: "¿Te lo comiste? ¿Te comiste la Keanu Reeves?". "Me pongo colorado", respondió y sumó: "No, no, bueno, yo viajé mucho. Era jovencísimo, pero conocí mucha gente".

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