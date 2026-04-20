Un terremoto de magnitud 7,5 sacude el noroeste de Japón este lunes, lo que obliga al gobierno nipón a tener que evacuar zonas costeras ante el riesgo de un inminente tsunami. Hasta el momento, se reportan olas de tsunami frente a las prefecturas Iwate y Aomori en el Océano Pacífico, así como una suba de 80 centímetros del mar en la zona del puerto de Kuji. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emite un alerta ante el riesgo de olas de 3 metros.
EVACUACIÓN COSTERA
Mastodóntico terremoto en Japón genera altera máxima y olas de tsunami
En la zona nipona del Océano Pacífico se reportan olas de tsunami después de que en el noroeste de Japón se registrara un terremoto de magnitud 7,5.
Se han observado olas de tsunami en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokaido, de acuerdo con el sistema de alertas de la televisión pública japonesa NHK, después de que se registrara un sismo de magnitud 7,5 en la costa de Sanriku a las 16.52, hora local, a una profundidad de 10 km y con una magnitud de 5 en la escala sísmica japonesa de 7 en las zonas más afectadas de la prefectura de Aomori, según la Agencia Meteorológica de Japón, la cual, además, advierte del riesgo de un megaterremoto en el norte del país.
"La Dirección de Meteorología de Japón ha emitido una alerta ante la posibilidad de que se produzca un megaterremoto en el norte del país. Según indican, existe una mayor probabilidad de que se produzca un megaterremoto a lo largo de dos fosas oceánicas profundas del océano Pacífico. La alerta afecta a 182 ciudades y localidades, desde Hokkaido hasta Chiba", divulga la agencia de noticias nipona NHS.
Es esa mimsa línea, el diario The Japan Times informa que las autoridades niponas han advertido a los residentes del noreste de Japón que "se preparen para un terremoto aún mayor" después de que el sismo de magnitud 7,7 sacudiera la costa de Iwate este lunes, provocando un tsunami en una amplia zona del país.
"El terremoto del lunes, que se produjo a una profundidad de 20 kilómetros a unos 100 km de la costa de la prefectura de Iwate a las 16:53, registró una magnitud de entre 5 y 7 en la escala sísmica japonesa en algunas zonas de las prefecturas de Aomori, Iwate y Miyagi, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA)", expone el diario nipón
“Hasta el momento no se han reportado anomalías en las centrales nucleares de las prefecturas afectadas de Aomori y Miyagi, y no se han identificado nuevos problemas en las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Daini”, según The Global Times.
Gobierno de Japón ante el colosal terremoto que activó la alerta de tsunami: "Estamos..."
El secretario del jefe del gabinete de Japón, Minoru Kihara, principal portavoz del gobierno, declaró este lunes en una rueda de prensa que ante el terremoto de magnitud 7,5 registrado en el noroeste del país y la alerta de tsunami en las zonas costeras habían dado inicio a un centro de gestión de crisis.
“Estamos haciendo todo lo posible para evaluar la situación y llevar a cabo medidas de respuesta ante desastres de emergencia, incluidas operaciones de búsqueda y rescate”, dijo, y agregó que hasta el momento se han reportado cortes de energía en alrededor de 100 hogares en la prefectura de Aomori.
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