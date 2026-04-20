Mastodóntico terremoto en Japón genera altera máxima y olas de tsunami

Tokio y sus alrededores, donde los edificios se balancearon durante varios minutos, registraron un nivel 3 en la escala japonesa (..) Un hombre de unos 60 años resultó herido en la ciudad de Hachinohe, prefectura de Aomori, tras caerse por una escalera Tokio y sus alrededores, donde los edificios se balancearon durante varios minutos, registraron un nivel 3 en la escala japonesa (..) Un hombre de unos 60 años resultó herido en la ciudad de Hachinohe, prefectura de Aomori, tras caerse por una escalera

“Hasta el momento no se han reportado anomalías en las centrales nucleares de las prefecturas afectadas de Aomori y Miyagi, y no se han identificado nuevos problemas en las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Daini”, según The Global Times.

Gobierno de Japón ante el colosal terremoto que activó la alerta de tsunami: "Estamos..."

El secretario del jefe del gabinete de Japón, Minoru Kihara, principal portavoz del gobierno, declaró este lunes en una rueda de prensa que ante el terremoto de magnitud 7,5 registrado en el noroeste del país y la alerta de tsunami en las zonas costeras habían dado inicio a un centro de gestión de crisis.

“Estamos haciendo todo lo posible para evaluar la situación y llevar a cabo medidas de respuesta ante desastres de emergencia, incluidas operaciones de búsqueda y rescate”, dijo, y agregó que hasta el momento se han reportado cortes de energía en alrededor de 100 hogares en la prefectura de Aomori.

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