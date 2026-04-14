Marcos Rojo viene de ser la cara de la derrota de Racing contra River el pasado domingo en primer lugar por lo que fue su error en el primer tanto del Millonario y por sobre todas las cosas por su expulsión. Ahora el cuerpo técnico y la dirigencia ya tomaron una decisión clave con el defensor central.
TRAS SU EXPULSIÓN
Terremoto en Racing por lo que ESPN confirmó de Marcos Rojo y su futuro
Luego de la expulsión ante River, Racing tomó una decisión final con Marcos Rojo. ¿Qué sucederá con el defensor?
Durante los últimos días se habló y mucho de la situación de Marcos Rojo en Racing. El zaguero llegó generando más dudas que certezas pero fue la insistencia de Gustavo Costas la que derivó en una aceptación general del público. El tiempo le terminó dando la razón a todos los hinchas que no veían con buenos ojos el arribo del ex capitán de Boca.
Masivamente el público de Racing comenzó a pedir la desafectación de Marcos Rojo del plantel profesional pero internamente la situación parece ir por otros carriles. Fue Tomás Dávila, cronista de ESPN, quien dejó en claro que más allá de los diferentes rumores que surgieron, la decisión del cuerpo técnico y también de la dirigencia es mantener al marcador central tal y como hasta ahora.
¿Qué va a pasar con Marcos Rojo en Racing?
“Marcos Rojo va a hablar con sus compañeros y va a pedir disculpas. En Racing no va a ser apartado del plantel ni mucho menos. No creo que juegue en los próximos partidos por su suspensión y también por algunos problemas físicos. En cuanto a la expulsión, yo creo que más adelante en una entrevista lo va a explicar”, afirmó Dávila.
A pesar de que Marcos Rojo no va a ser apartado del plantel en Racing, está claro que hay bastante molestia. Gustavo Costas, quien fue el hombre que pidió por su llegada y quien más lo respaldó, dejó en claro que no le gustó para nada lo que hizo el zaguero, no por los errores futbolísticos sino por haber dejado con 10 al equipo en un momento donde aún había aspiraciones de empatar el choque.
“No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo… Hay que ser más inteligente para no dejar a tu equipo con diez hombres”, afirmó Gustavo Costas en conferencia de prensa, remarcando además que su intención era mantener una charla con Marcos Rojo cuando se calmen las aguas.
Marcos Rojo, con los días contados en Racing
Si bien la acción de Marcos Rojo no tendrá una consecuencia negativa en lo inmediato, sí puede tenerlo en algunas semanas. Es que en el momento de su llegada, el ex capitán de Boca firmó un contrato hasta junio del 2026 con opción a extenderlo por seis meses más, y todo indica que la decisión de La Academia será no renovar el vínculo.
La dirigencia encabezada por Diego Milito considera que lo mejor para Racing es que Marcos Rojo se marche con la finalización de su contrato, y parece que ahora Gustavo Costas ya no tiene la intención de sostenerlo como lo hizo en el pasado. El paso del zaguero por La Academia contempla un total de 15 partidos oficiales hasta ahora donde no anotó goles, sumó 3 tarjetas amarillas y 2 expulsiones.
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