Terremoto en Racing por lo que ESPN confirmó de Marcos Rojo y su futuro

“No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo… Hay que ser más inteligente para no dejar a tu equipo con diez hombres”, afirmó Gustavo Costas en conferencia de prensa, remarcando además que su intención era mantener una charla con Marcos Rojo cuando se calmen las aguas.

Marcos Rojo, con los días contados en Racing

Si bien la acción de Marcos Rojo no tendrá una consecuencia negativa en lo inmediato, sí puede tenerlo en algunas semanas. Es que en el momento de su llegada, el ex capitán de Boca firmó un contrato hasta junio del 2026 con opción a extenderlo por seis meses más, y todo indica que la decisión de La Academia será no renovar el vínculo.

La dirigencia encabezada por Diego Milito considera que lo mejor para Racing es que Marcos Rojo se marche con la finalización de su contrato, y parece que ahora Gustavo Costas ya no tiene la intención de sostenerlo como lo hizo en el pasado. El paso del zaguero por La Academia contempla un total de 15 partidos oficiales hasta ahora donde no anotó goles, sumó 3 tarjetas amarillas y 2 expulsiones.

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