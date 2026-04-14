La drástica decisión de Milito luego de que Racing pierda con River e Independiente

Según informó el periodista Juan D´Aquila en el programa CEF de AZZ, “en Racing va a haber una limpieza grande del plantel a mitad de año. La Academia va a tener una renovación”.

Todo hace indicar que el exitoso ciclo que incluyó la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 ha quedado atrás, y que Racing necesita desprenderse de algunos futbolistas e incorporar nuevos nombres para iniciar una nueva etapa.

image

Continuidad de Racing de Gustavo Costas

Si bien Racing Club viene de perder dos clásicos consecutivos por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Gustavo Costas no tiene margen para detenerse y deberá dar vuelta la página si pretende mantenerse con chances de clasificación tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana.

En lo inmediato, la Academia tendrá un desafío clave el próximo miércoles 15 de abril, cuando reciba a Botafogo desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha del certamen continental . El conjunto brasileño aparece como uno de los rivales más exigentes de un grupo que también integran Independiente Petrolero y Caracas FC.

Por el lado del Torneo Apertura, el próximo compromiso será el domingo 19 de abril, cuando Racing visite a Aldosivi desde las 13:30. Se trata de un encuentro determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Embed

+ EN GOLAZO24

Sonríe River y tiembla Boca: La decisión de Úbeda que festeja Coudet

Temor en Boca por la situación de Miguel Merentiel en la previa del Superclásico