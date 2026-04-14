Racing Club viene de caer ante River Plate por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y, una semana antes, también había sido derrotado por Independiente en el clásico de Avellaneda. Ante este panorama, Diego Milito estaría molesto con la situación y tendría en sus manos una decisión de gran impacto en la Academia.
¿ES UNA LOCURA?
La drástica decisión de Milito luego de que Racing pierda con River e Independiente
Diego Milito habría tomado una fuerte decisión en Racing luego de perder ante Independiente y River Plate.
El equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa un momento delicado en su intento por clasificarse a los playoffs del campeonato argentino. En este contexto, será clave observar si logra revertir la situación en la Copa Sudamericana, tal como lo hizo previamente frente a Independiente Petrolero.
La fuerte decisión de Diego Milito
Lo sucedido en los encuentros ante Independiente y River Plate abrió el debate en Racing Club, y todo indica que Diego Milito no sería ajeno a las distintas opiniones que circulan en el entorno del club.
Basta con escuchar las manifestaciones de los hinchas a la salida del Cilindro tras el encuentro frente al Millonario para advertir que muchos cuestionan al actual presidente y a su comisión directiva, al considerar que no se produjo el “salto de calidad” prometido durante la campaña electoral.
Además, existe la percepción de que el equipo de Avellaneda se ha ido desvalorizando mercado de pases tras mercado de pases. En este contexto, la dirigencia habría tomado una decisión que podría verse reforzada por las recientes derrotas en ambos clásicos.
Según informó el periodista Juan D´Aquila en el programa CEF de AZZ, “en Racing va a haber una limpieza grande del plantel a mitad de año. La Academia va a tener una renovación”.
Todo hace indicar que el exitoso ciclo que incluyó la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 ha quedado atrás, y que Racing necesita desprenderse de algunos futbolistas e incorporar nuevos nombres para iniciar una nueva etapa.
Continuidad de Racing de Gustavo Costas
Si bien Racing Club viene de perder dos clásicos consecutivos por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Gustavo Costas no tiene margen para detenerse y deberá dar vuelta la página si pretende mantenerse con chances de clasificación tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana.
En lo inmediato, la Academia tendrá un desafío clave el próximo miércoles 15 de abril, cuando reciba a Botafogo desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha del certamen continental . El conjunto brasileño aparece como uno de los rivales más exigentes de un grupo que también integran Independiente Petrolero y Caracas FC.
Por el lado del Torneo Apertura, el próximo compromiso será el domingo 19 de abril, cuando Racing visite a Aldosivi desde las 13:30. Se trata de un encuentro determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.
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