urgente24
GOLAZO24 Flamengo > Palmeiras > Copa Libertadores

TETRACAMPEÓN

Flamengo fue mejor que Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores

En un partido sumamente cerrado, Flamengo logró imponerse por la mínima ante Palmeiras para conquistar la Copa Libertadores.

29 de noviembre de 2025 - 20:30
Con gol de Danilo, Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadroes.&nbsp;

Con gol de Danilo, Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadroes. 

Flamengo está viviendo un momento soñado para su historia. Luego de un partido que fue durísimo ante Palmeiras, otro de los equipos más poderosos de Brasil y Sudamérica, logró quedarse con la victoria por un 1-0 con un golazo de Danilo para gritar campeón en la Copa Libertadores 2025.

Durante todo el año Flamengo y Palmeiras pelearon metro a metro, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores, por lo que se sabía de antemano que la final iba a ser un partido sumamente reñido. En la previa se instaló al Mengao como el favorito para la consagración y desde el minuto cero a buscó hacerse cargo, imponiendo condiciones.

En un duelo de estilos más que claros, Flamengo fue el que intentó en todo momento conseguir el primer gol pero hay que decir que el siempre duro Palmeiras de Abel Ferreira no hizo las cosas para nada fáciles. El primer tiempo, aburrido por cierto, terminó sin goles y prácticamente sin situaciones de peligro. Hubo que esperar a los segundos 45 minutos para las emociones fuertes.

Seguir leyendo

El segundo tiempo comenzó con un Palmeiras con una postura mucho más ofensiva y el encuentro comenzó a hacerse palo a palo, con dos equipos listos para lastimarse, aunque las férreas defensas supieron imponerse. Fue en el minuto 67 que todo se destrabó. En un córner perfectamente ejecutado por Giorgian De Arrascaeta, fue Danilo el que llegó a cabecear casi sin oposición para poner el 1-0 a favor del Mengao.

A partir de acá Palmeiras entendió que era momento de quemar las naves e ir por el empate, mientras que Flamengo retrasó líneas para defender su ventaja. Los centros comenzaron a llover en el área defendida por Agustín Rossi y fue el propio Danilo quien defendió una acción que casi terminó en gol del Verdao. Finalmente el tiempo se agotó y la gloria fue para el equipo de Filipe Luis.

image

Los hitos de Flamengo y Filipe Luis

Con el pitazo final Flamengo gritó campeón de la Copa Libertadores 2025, un título que lo convierte en el equipo brasileño con más consagraciones en este certámen con un total de cuatro estrellas. Filipe Luis además se convirtió en leyenda viva del Mengao ya que luego de haber conquistado las ediciones 2019 y 2022 como jugador, ahora logró alzar otra vez el título pero como entrenador.

Más en GOLAZO 24

La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores

La última decisión de Gallardo que genera un escándalo en River

Tras el llamado de River, Santiago Sosa soltó una bomba que explota en Racing

Se fue pésimo de River, la está rompiendo y se vengaría yendo a Boca

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES