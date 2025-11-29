Flamengo fue mejor que Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores

En un duelo de estilos más que claros, Flamengo fue el que intentó en todo momento conseguir el primer gol pero hay que decir que el siempre duro Palmeiras de Abel Ferreira no hizo las cosas para nada fáciles. El primer tiempo, aburrido por cierto, terminó sin goles y prácticamente sin situaciones de peligro. Hubo que esperar a los segundos 45 minutos para las emociones fuertes.