TETRACAMPEÓN
Flamengo fue mejor que Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores
En un partido sumamente cerrado, Flamengo logró imponerse por la mínima ante Palmeiras para conquistar la Copa Libertadores.
Durante todo el año Flamengo y Palmeiras pelearon metro a metro, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores, por lo que se sabía de antemano que la final iba a ser un partido sumamente reñido. En la previa se instaló al Mengao como el favorito para la consagración y desde el minuto cero a buscó hacerse cargo, imponiendo condiciones.
En un duelo de estilos más que claros, Flamengo fue el que intentó en todo momento conseguir el primer gol pero hay que decir que el siempre duro Palmeiras de Abel Ferreira no hizo las cosas para nada fáciles. El primer tiempo, aburrido por cierto, terminó sin goles y prácticamente sin situaciones de peligro. Hubo que esperar a los segundos 45 minutos para las emociones fuertes.
El segundo tiempo comenzó con un Palmeiras con una postura mucho más ofensiva y el encuentro comenzó a hacerse palo a palo, con dos equipos listos para lastimarse, aunque las férreas defensas supieron imponerse. Fue en el minuto 67 que todo se destrabó. En un córner perfectamente ejecutado por Giorgian De Arrascaeta, fue Danilo el que llegó a cabecear casi sin oposición para poner el 1-0 a favor del Mengao.
A partir de acá Palmeiras entendió que era momento de quemar las naves e ir por el empate, mientras que Flamengo retrasó líneas para defender su ventaja. Los centros comenzaron a llover en el área defendida por Agustín Rossi y fue el propio Danilo quien defendió una acción que casi terminó en gol del Verdao. Finalmente el tiempo se agotó y la gloria fue para el equipo de Filipe Luis.
Los hitos de Flamengo y Filipe Luis
Con el pitazo final Flamengo gritó campeón de la Copa Libertadores 2025, un título que lo convierte en el equipo brasileño con más consagraciones en este certámen con un total de cuatro estrellas. Filipe Luis además se convirtió en leyenda viva del Mengao ya que luego de haber conquistado las ediciones 2019 y 2022 como jugador, ahora logró alzar otra vez el título pero como entrenador.
