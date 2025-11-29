Luego de una temporada más que vibrante para ambos, Palmeiras y Flamengo se enfrentarán esta tarde a partir de las 18 (Hora Argentina) por la gran final de la Copa Libertadores. El que logre levantar el trofeo en el Monumental de Lima se convertirá logrará alcanzar su cuarta estrella en el máximo certamen de Sudamérica.
POR LA GLORIA ETERNA
Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores: hora, formaciones y dónde ver
Luego de una temporada que los coloca como los dos mejores equipos de Sudamérica, Palmeiras y Flamengo buscarán quedarse con la tan ansiada Copa Libertadores.
Sin dudas este será uno de los mejores partidos que el fútbol Sudamericano puede ofrecer. Palmeiras y Flamengo llegan al final de temporada siendo los máximos animadores del Brasileirao, donde hoy en día el que está a punto de consagrarse es el Mengao, así como también los coloca en la gran final de la Copa Libertadores.
El Palmeiras de Abel Ferreira llegó a la final tras haber superado con suficiencia a Universitario de Perú en los octavos de final (4-0 global), a River en los cuartos de final (5-2 globla) y a Liga de Quito en semifinales, donde dio un golpe mayúsculo sobre la mesa ya que luego de lo que fue derrota por 3-0 en la ida dio vuelta la serie con un 4-0 en el Allianz Parque.
Flamengo tuvo que sudar y trabajar para meterse en la final de la Copa Libertadores. En los octavos de final se enfrentó y venció a Inter de Porto Alegre (3-0 global) y a partir de los cuartos de final el camino fue más complejo. Contra Estudiantes de La Plata se impuso por penales luego de un 3-3 global y en semifinales eliminó a Racing con un acotado 1-0 en el global.
Si bien los dos equipos son hoy en día los más poderosos del continente y Abel Ferreira tiene la chapa de haber conquistado dos Copa Libertadores con Palmeiras, el gran favorito es Flamengo por su presente, que lo tiene como puntero del Brasileirao y también porque en los dos enfrentamientos previos entre ambos en esta temporada fue el Mengao el que resultó vencedor.
Formaciones de Palmeiras y Flamengo por la final de la Copa Libertadores
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Cebolinha; y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
Dónde ver la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo
La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo será televisado por Telefé, ESPN y Fox Sports en el servicio básico, mientras que también se podrá observar en los servicios de streaming de Disney Plus, Flow, Telecentro Play y DGO.
