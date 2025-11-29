Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores: hora, formaciones y dónde ver

Flamengo tuvo que sudar y trabajar para meterse en la final de la Copa Libertadores. En los octavos de final se enfrentó y venció a Inter de Porto Alegre (3-0 global) y a partir de los cuartos de final el camino fue más complejo. Contra Estudiantes de La Plata se impuso por penales luego de un 3-3 global y en semifinales eliminó a Racing con un acotado 1-0 en el global.