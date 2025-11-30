Lionel Messi le ganó a Maxi Moralez y la final es contra Thomas Müller

Inter Miami CF ganó con un 'hat trick' del ex Godoy Cruz hoy propiedad del Celta de Vigo, Tadeo Allende, y es el ganador de la Conferencia Este de la MLS, por 1ra. vez en su historia.

Inter Miami, ganador en 2024 del Supporter’s Shield -trofeo que premia al mejor equipo de la fase regular, algo que quiso imitar la AFA pero muy mal comunicado terminó en el escándalo Rosario Central / Estudiantes LP-, no necesitó de Lionel Messi porque brilló Tadeo Allende.

Aunque la final de Conferencia no otorga un título, se realizó una ceremonia de premiación con la entrega de un trofeo simbólico que Carlos Alcaraz, N°1 del mundo de la ATP, le entregó a Messi.

Inter Miami

Durante largos tramos, Inter Miami CF no pudo repetir el fútbol fluido y ofensivo que había mostrado en la demolición 4-0 del Cincinnati, en Ohio. Pero ganó.

Luis Suárez volvió a estar en el banco de suplentes: el entrenador Javier Mascherano insistió con la titularidad para el ex delantero de Newell's Old Boys de 19 años, Mateo Silvetti; y Tadeo Allende, cuyos 8 goles en postemporada han igualado un récord de la MLS (Carlos Ruiz, 2002).

Inter Miami se adelantó en el minuto 14 cuando Sergio Busquets recibió el balón del arquero Rocco Ríos Novo y, desde su propio campo, lanzó un pase largo hacia Allende, quien superó con facilidad al defensa neoyorquino Raúl Gustavo y remató.

9 minutos despues, Jordi Alba buscó a Allende, quien anticipó el pase con una excelente diagonal, y de cabeza llegó a su 3er. partido consecutivo con más de un gol.

Inter Miami se retrajo y permitió que NYCFC volvieran al juego.

Hubo momentos tensos:

Maximiliano Morález le pegó un codazo a Maximiliano Falcón.

Lionel Messi le tiró un “bobo” como al neerlandés Wout Weghorst en Qatar 2022 y luego le dijo “¿Por qué no te vas a la con... de tu madre”.

El juez amonestó al Marcelo Weigandt.

Y Rodrigo De Paul fue a pedirle la amarilla para Morález.

Entonces Justin Haak cabeceó el balón que le llegó por un tiro libre de Maxi Moralez desde la derecha: 2-1. Faltaban 8' para el descanso.

Inter Miami sigue mostrando debilidad defensiva cada vez que le llegan.

Lionel Messi estuvo ausente y NYCFC fue muy disciplinado en su defensiva. Pero en el 2do. tiempo fue por el empate.

Julián Fernández estuvo cerca de conseguirlo en el minuto 66. Lo impidió una excelente atajada de Ríos Novo.

Pero cuando parecía que lo conseguirían, un centro desde la derecha de Rodrigo De Paul encontró a Alba en la banda contraria, quien cedió un pase de primera a Messi, quien se giró y encontró a Silvetti, quien puso el 3-1.

Alivio para el local. Luego, el suplente Telasco Segovia completó la victoria con un gol en el contraataque, rematando después de un taconazo de Alba.

En 1 semana, Mascherano puede ganar su 1er. título como DT y Messi gane su título 46.

Vancouver Whitecaps FC

Una temporada espectacular para Vancouver Whitecaps FC, que aseguró su lugar en el juego final de la Copa MLS 2025 presentada por Audi con una victoria por 3-1 sobre San Diego FC en el Snapdragon Stadium.

Ha sido una temporada memorable para los Whitecaps, quienes comenzaron el año bajo la duda de muchos, pero son finalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf, campeones de la Conferencia Oeste y campeones del Campeonato Canadiense por 4to. año consecutivo.

En apenas su 2do. partido desde finales de septiembre, el delantero de la selección estadounidense Brian White abrió el camino con 2 goles.

Notable lo de White, regresando de una lesión. Él marcó la diferencia.

El internacional canadiense Ali Ahmed añadió 2 asistencias y forzó un autogol: por 1ra. vez en su historia, Vancouver Whitecaps es el campeón de la Conferencia Oeste de la MLS.

Los Whitecaps ya estaban arriba en el marcador a los 8', cuando Andrés Cubas asistió a White para el 1-0.

Antes de que San Diego FC pudiera absorber el impacto, Vancouver estaba 2-0 con un disparo de Ahmed que rebotó en el portero Pablo Sisiniega.

SDFC presionó para igualar pero terminó con un gol en contra cuando White conectó con el pecho el centro de Ahmed y los de Vancouver se fueron al vestuario con una ventaja de 3-0.

Chucky Lozano, quien ingresó en SDFC para el 2do. tiempo, acortó distancias para San Diego con un disparo desviado de larga distancia que superó a Yohei Takaoka en el minuto 60.

Pero la remontada de San Diego sufrió un revés en el minuto 79, cuando Sisniega recibió la tarjeta roja por una falta a Ryan Gauld.

La llegada de Thomas Müller a mediados del verano (boreal) ha reforzado mucho al equipo.

