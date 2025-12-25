GLP1 en pastillas pone a prueba a la industria alimentaria y Nestlé y Danone presentan batalla

El laboratorio Novo se enfrenta a una competencia cada vez mayor de Lilly, cuyo fármaco contra la obesidad es Zepbound, conocido fuera de USA como Mounjaro; y a la presión de versiones más baratas y no aprobadas de semaglutida, el ingrediente activo de la inyección y la píldora Wegovy.

Novo espera que la dosis oral diaria de Wegovy pueda ser un punto de inflexión para atraer a personas que no estaban motivadas a comenzar el tratamiento con inyecciones de GLP-1.

La píldora recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Novo lanzará su píldora en múltiples canales, incluidas

farmacias minoristas como CVS y Walmart,

plataformas en línea como GoodRx , y

, y socios de telesalud, incluidos Ro y WeightWatchers.

wegovy Wegovy en compromidos, una revolución.

Nestlé, Danone y el resto

Jessica DiNapoli y Waylon Cunningham en Reuters:

"Los fabricantes de alimentos envasados y los restaurantes de comida rápida podrían verse obligados a revisar sus productos en 2026, ya que las píldoras GLP-1 recientemente aprobadas para suprimir el apetito estarán disponibles en enero, dijeron analistas. Se espera que más estadounidenses prueben los medicamentos en forma de píldora porque la medicación será más barata y muchos pacientes dudan en el caso del producto en versión inyectable.

Empresas de alimentos, incluida Conagra Brands y Nestlé ya se preparan para asumir cambios en las preferencias de los consumidores hacia mayores cantidades de proteínas y porciones más pequeñas, y los analistas creen que la adopción generalizada de GLP-1 podría significar cambios a largo plazo en la demanda.

Para afrontar este problema, las empresas están promocionando productos con más proteínas, modificando el etiquetado para indicar que cumplen con el estándar GLP-1 y trabajando con grandes minoristas para comercializar mejor sus productos.

"Estamos viendo que la gente está reduciendo su consumo específicamente de snacks salados, licores, refrescos, bebidas y bollería, y se está centrando más en las proteínas y la fibra, por lo que esperamos que las empresas de alimentos y también los restaurantes atiendan a esta audiencia que está creciendo", dijo JP Frossard, analista de alimentos de consumo de Rabobank.

La investigadora de Cornell, Sylvia Hristakevam, añadió que el menor precio y la facilidad de uso de las pastillas también harán probable que las personas usen el medicamento durante más tiempo.

A principios de 2025, Conagra comenzó a etiquetar algunas de sus comidas congeladas Healthy Choice con alto contenido de proteína y fibra como "compatibles con GLP-1".

La compañía planifica introducir nuevas recetas Healthy Choice con el mismo etiquetado en mayo y colaborar con supermercados como Walmart y Kroger para comercializarlos, dijo el portavoz.

La empresa láctea francesa Danone que fabrica el yogur griego Oikos, dijo en un comunicado que está viendo un crecimiento de 2 dígitos en sus ofertas de alto contenido proteico, una tendencia que se ha acelerado con la adopción de medicamentos GLP-1.

Nestlé, la mayor empresa alimentaria del mundo, también ha lanzado nuevas comidas congeladas dirigidas específicamente a los usuarios de GLP-1, llamadas Vital Pursuit. La empresa suiza no respondió a una solicitud de comentarios."

conagra-healthy-choice-glp-1 Conagra ya lanzó su línea compatible con GLP-1.

GLP-1 para todos

Por un acuerdo con la Administración Donald Trump, Novo y Lilly acordaron vender dosis iniciales de sus píldoras para bajar de peso, si se aprobaban, por US$ 149 mensuales a pacientes de Medicare y Medicaid en USA pero también a clientes que pagan en efectivo sin cobertura de seguro para esos medicamentos.

Entonces, lo que hasta ahora era sólo inyectable, ahora será también en comprimidos.

Novo no prevé que la píldora absorba o elimine su negocio de inyectables Wegovy. Analistas y ejecutivos del sector tampoco prevén que los GLP-1 orales sustituyan por completo a las inyecciones, pero afirman que las píldoras podrían acaparar el 20 % del mercado mundial de medicamentos contra la obesidad para 2030.

"Hay personas que tienen fobia a las agujas, personas que desarrollan 'fatiga por las inyecciones' y personas que no se consideran enfermas y sienten que una inyección es demasiado seria", dijo Zachariah Reitano, director ejecutivo de la empresa de telesalud Ro.

"Para todos ellos, una pastilla es una vía de acceso mucho más sencilla".

La web TrumpRx, que se lanzará en enero, incluirá la oferta de medicamentos orales e inyectables para bajar de peso a un precio que promete ser accesible.

En un mercado donde los medicamentos siempre fueron pagados por el seguro de salud, ahora habrá un producto que apunta al pago directo del consumidor, sin necesidad de obra social ni seguro de sálud.

