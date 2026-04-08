El precio del petróleo se derrumba, pero YPF congeló los combustibles...

"La volatilidad es tal que cualquier otra noticia en Medio Oriente puede generar desconfianza y mover nuevamente los precios. No nos apuramos por subir, no nos apuramos para bajar", explicó otro directivo.

Esto significará que las estaciones de servicios mantendrán los precios congelados en sus máximos históricos.

Combustibles

Según datos del sector, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en marzo el US$1,43 por litro, un valor que se ubica un 52% por encima de su promedio histórico de US$0,94.

Pero el salto fue el correlato de un barril que escaló un 50% en apenas cuatro semanas. Por lo que, desde las refinerías explican que el actual retroceso del Brent a US$94, hasta ayer, no representa una "baja", sino un retorno a una zona de costos que la industria ya estaba digiriendo con dificultad.

No es solo el petróleo

Los precios del petróleo siguen hundiéndose hoy hasta un 18% pero también las bolsas del mundo se disparan este miércoles tras la confirmación de la tregua de dos semanas. En Wall Street, los principales índices rebotan hasta casi 3% después del anuncio de Donald Trump.

El contrato de futuros del crudo WTI con vencimiento en mayo se hunde 18%, hasta los US$92,62 por barril. En la misma línea, el petróleo Brent retrocede 16,2%, hasta los US$91,60 por barril, lo que confirma el brusco giro del mercado tras haber tocado los US$110 en la rueda previa.

El crudo Brent subió más del 3% en el mercado de futuros de Londres, tras la salida de USA del acuerdo con Irán

La reacción responde a la expectativa del mercado de un menor riesgo sobre el flujo energético global a causa de que la guerra incluirá una mayor apertura del estrecho de Ormuz, el paso por el que circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y que estuvo bloqueado por Irán como parte de las represalias bélicas

Se disparan las bolsas

La tregua también se tradujo en un inmediato salto en las bolsas del mundo. En Asia, las subas llegaron incluso a superar el 6%, con el índice Kospi de la bolsa de Seúl a la cabeza (+6,9%). También suben con fuerza el índice Nikkei de Tokio (+5,4%), el Hang Seng hongkonés (+3,1%) y la bolsa de Shanghái (+2,7%).

En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 se dispara 5,2%. En tanto, el CAC parisino trepa 4,9%; el DAX alemán, 5%; el FTSE 100 londinense, 3%; y el IBEX madrileño, 4,3%.

Por otro lado, Wall Street sube con fuerza. Los principales índices cotizan con importantes rebotes: el Nasdaq 100 aumenta 2,8%, el S&P 500 gana 2,4% y el Dow Jones 2,8%.

El anuncio de Donald Trump

image La brecha entre el mercado financiero y la realidad física: mientras los futuros de papel fluctúan, la escasez real de barriles presiona las reservas de divisas a nivel global. Trump sabe que su liderazgo político en las midterm peligra

Poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, el mandatario estadounidense anunció la tregua por dos semana, luego confirmada por Irán.

"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (de Pakistán) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", escribió Trump en las redes sociales.

"Este será un alto el fuego recíproco", agregó.

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