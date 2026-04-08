CV en 2026: Por qué tu experiencia ya no importa si no convences al sistema

Son los filtros ATS (Applicant Tracking System), softwares que usan las empresas para organizar y filtrar postulaciones. En la práctica, funcionan como un primer corte automático: leen los CVs, buscan palabras clave y priorizan los perfiles que mejor coinciden con lo que pide el puesto.
Por eso importan. Porque si el CV no pasa ese filtro, directamente no llega a una persona. Y aunque no todas las empresas lo expliquen en detalle, hoy forman parte del proceso en muchísimas búsquedas.
¿Qué cambió en la forma en que se leen los CVs?
Durante años, el currículum fue un ejercicio bastante directo: ordenar información, presentarse bien, no cometer errores. Eso sigue importando, pero ya no alcanza. Hoy el CV también tiene que ser legible para un sistema que no entiende contexto, ni diseño, ni intención. Solo busca coincidencias. Y ahí aparece un problema que se repite: muchos perfiles tienen la experiencia, pero no pasan el filtro. No porque no sirvan, sino porque no están escritos en el mismo idioma que el aviso.
Los sistemas comparan palabras. Si una búsqueda pide “gestión de redes” y el CV dice otra cosa, aunque sea equivalente, esa coincidencia no aparece. Y eso alcanza para perder relevancia. Eso también explica por qué algunos formatos que antes parecían diferenciales ahora juegan en contra. Columnas, gráficos o barras de habilidades pueden dificultar la lectura automática. En la práctica, lo que mejor funciona es lo más simple.
¿“Tirar CV” ya no funciona?
Mandar el mismo CV a todas las búsquedas antes era lo normal. Hoy, en muchos casos, es una forma bastante directa de quedar afuera. Con filtros automáticos en el medio, el currículum deja de ser algo universal: funciona o no en relación a cada puesto. Si no está alineado con lo que pide el aviso, en lenguaje, en foco, en lo que destaca, pierde peso antes de que alguien lo lea.
El cambio no es hacer diez CV distintos, sino entender que hay un ajuste mínimo que ya no es opcional. En este contexto, no se trata de postularse más, sino de postularse mejor. Ahí es donde herramientas como ChatGPT empiezan a usarse más como asistente que como solución mágica. Un prompt que podés usar para adaptar tu CV a una búsqueda es:
"Te voy a pasar mi CV y una oferta laboral. Quiero que ajustes el contenido para que tenga más coincidencia con el puesto, sin inventar experiencia. Priorizá palabras clave, claridad y adaptá el resumen inicial".
¿Qué pasa después de pasar el filtro?
Incluso pasando el sistema, hay un segundo problema que aparece seguido: CVs que dicen mucho pero muestran poco. Listar tareas ya no alcanza, no porque esté mal, sino porque no diferencia. “Manejo de redes sociales” puede significar cualquier cosa; cuando aparece una acción concreta, aunque no tenga números exactos, el perfil cambia, se vuelve más legible, más real.
Ese ajuste es chico, pero cambia cómo se percibe todo el CV. Un prompt que podés usar para mejorar esto es:
"Reescribí estas tareas para que sean más concretas y muestren qué hice realmente y qué impacto tuvo".
No hay un manual oficial que marque qué está bien y qué está mal, pero mirando cómo funcionan los procesos hay señales claras. El “objetivo laboral” genérico, los textos largos sin foco o los datos que no aportan empiezan a perder lugar. También los CVs que requieren demasiado esfuerzo para entenderse.
¿El CV sigue siendo lo más importante?
Hay otro cambio más silencioso. El CV dejó de ser el documento principal. Hoy funciona más como una primera capa, un filtro que habilita o bloquea lo que viene después. Por eso cada vez pesa más lo que está afuera: el perfil de LinkedIn, trabajos propios, proyectos. El CV abre la puerta, pero no alcanza por sí solo.
Nada de esto garantiza conseguir trabajo, pero sí explica por qué muchos perfiles quedan afuera sin entender bien por qué.
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