CV en 2026: Por qué tu experiencia ya no importa si no convences al sistema

Como-hacer-tu-cv-2026-U24 El fin del CV tradicional. Es necesario adaptarlo para cada postulación.

¿“Tirar CV” ya no funciona?

Mandar el mismo CV a todas las búsquedas antes era lo normal. Hoy, en muchos casos, es una forma bastante directa de quedar afuera. Con filtros automáticos en el medio, el currículum deja de ser algo universal: funciona o no en relación a cada puesto. Si no está alineado con lo que pide el aviso, en lenguaje, en foco, en lo que destaca, pierde peso antes de que alguien lo lea.

El cambio no es hacer diez CV distintos, sino entender que hay un ajuste mínimo que ya no es opcional. En este contexto, no se trata de postularse más, sino de postularse mejor. Ahí es donde herramientas como ChatGPT empiezan a usarse más como asistente que como solución mágica. Un prompt que podés usar para adaptar tu CV a una búsqueda es:

"Te voy a pasar mi CV y una oferta laboral. Quiero que ajustes el contenido para que tenga más coincidencia con el puesto, sin inventar experiencia. Priorizá palabras clave, claridad y adaptá el resumen inicial".

¿Qué pasa después de pasar el filtro?

Incluso pasando el sistema, hay un segundo problema que aparece seguido: CVs que dicen mucho pero muestran poco. Listar tareas ya no alcanza, no porque esté mal, sino porque no diferencia. “Manejo de redes sociales” puede significar cualquier cosa; cuando aparece una acción concreta, aunque no tenga números exactos, el perfil cambia, se vuelve más legible, más real.

Ese ajuste es chico, pero cambia cómo se percibe todo el CV. Un prompt que podés usar para mejorar esto es:

"Reescribí estas tareas para que sean más concretas y muestren qué hice realmente y qué impacto tuvo".

No hay un manual oficial que marque qué está bien y qué está mal, pero mirando cómo funcionan los procesos hay señales claras. El “objetivo laboral” genérico, los textos largos sin foco o los datos que no aportan empiezan a perder lugar. También los CVs que requieren demasiado esfuerzo para entenderse.

¿El CV sigue siendo lo más importante?

Hay otro cambio más silencioso. El CV dejó de ser el documento principal. Hoy funciona más como una primera capa, un filtro que habilita o bloquea lo que viene después. Por eso cada vez pesa más lo que está afuera: el perfil de LinkedIn, trabajos propios, proyectos. El CV abre la puerta, pero no alcanza por sí solo.

Nada de esto garantiza conseguir trabajo, pero sí explica por qué muchos perfiles quedan afuera sin entender bien por qué.

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