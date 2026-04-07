Estrecho de Ormuz al rojo vivo: Donald Trump afloja y el petróleo se desploma

De hecho, incluso sin un bloqueo total, la sola percepción de riesgo alcanza para alterar el flujo comercial. Durante los momentos más críticos del conflicto, cientos de buques quedaron detenidos a la espera de condiciones más seguras. Esto genera un shock de oferta que se traduce rápidamente en subas de precios, presión inflacionaria y deterioro de las expectativas de crecimiento global.

En este contexto, la reciente baja del Brent tras el anuncio de Trump revela una lógica financiera de los mercados, que reaccionan menos a los hechos consumados que a las probabilidades. La posibilidad de una negociación —aunque frágil— reduce el “precio del miedo” incorporado en el petróleo. Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad seguirá siendo alta mientras no haya un acuerdo definitivo.

El conflicto también expone una disputa estratégica de mayor escala. Irán controla la costa norte del estrecho y cuenta con ventajas geográficas y militares que le permiten amenazar el tránsito marítimo sin necesidad de un bloqueo formal. Esta capacidad le otorga una poderosa herramienta de presión frente a Occidente.

La crisis energética en el mundo

A su vez, la crisis reconfigura el mapa energético global. Europa, altamente dependiente de importaciones, enfrenta el riesgo de nuevos aumentos en los costos de energía, mientras que Asia —principal destino del crudo del Golfo— observa con preocupación cualquier interrupción prolongada.

El estrecho de Ormuz es un nodo crítico donde confluyen geopolítica, energía y finanzas. La reciente tregua parcial trae alivio, pero no despeja la incertidumbre. Cada movimiento en esta angosta franja de agua puede tener consecuencias económicas a escala planetaria.

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