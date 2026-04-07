En las últimas horas, la crisis geopolítica sumó un nuevo capítulo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán, condicionada a la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho. Esta señal fue leída con alivio por los mercados.
LA TREGUA YA IMPACTA
Estrecho de Ormuz al rojo vivo: Donald Trump afloja y el petróleo se desploma
La tregua de Donald Trump con Irán calma a los mercados: sube Wall Street, cae el petróleo y crece la tensión por el control del paso clave del petróleo.
Los futuros del S&P 500 subieron un 2%, mientras que el petróleo Brent cayó un 5,4% hasta los US$103,42 por barril, reflejando una reducción momentánea del riesgo geopolítico. Los futuros de petróleo WTI cayeron -14.69%, quedando en US$96,34, al moento de la publicación de esta nota.
La reacción de los activos financieros muestra hasta qué punto el estrecho funciona como un termómetro de la economía global. En las semanas previas, la amenaza de un cierre total por parte de Irán —en respuesta a ataques militares de Estados Unidos e Israel— había disparado los precios del crudo por encima de los US$100 y generado una volatilidad extrema.
La importancia del estrecho de Ormuz
La interrupción del tránsito en Ormuz no solo afecta a los países productores del Golfo Pérsico, sino que tiene un impacto inmediato en toda la economía mundial. Cada día, unos 20 millones de barriles de crudo atraviesan este paso estratégico, abasteciendo principalmente a Asia, pero también influyendo en los precios que paga Europa y América Latina.
De hecho, incluso sin un bloqueo total, la sola percepción de riesgo alcanza para alterar el flujo comercial. Durante los momentos más críticos del conflicto, cientos de buques quedaron detenidos a la espera de condiciones más seguras. Esto genera un shock de oferta que se traduce rápidamente en subas de precios, presión inflacionaria y deterioro de las expectativas de crecimiento global.
En este contexto, la reciente baja del Brent tras el anuncio de Trump revela una lógica financiera de los mercados, que reaccionan menos a los hechos consumados que a las probabilidades. La posibilidad de una negociación —aunque frágil— reduce el “precio del miedo” incorporado en el petróleo. Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad seguirá siendo alta mientras no haya un acuerdo definitivo.
El conflicto también expone una disputa estratégica de mayor escala. Irán controla la costa norte del estrecho y cuenta con ventajas geográficas y militares que le permiten amenazar el tránsito marítimo sin necesidad de un bloqueo formal. Esta capacidad le otorga una poderosa herramienta de presión frente a Occidente.
La crisis energética en el mundo
A su vez, la crisis reconfigura el mapa energético global. Europa, altamente dependiente de importaciones, enfrenta el riesgo de nuevos aumentos en los costos de energía, mientras que Asia —principal destino del crudo del Golfo— observa con preocupación cualquier interrupción prolongada.
El estrecho de Ormuz es un nodo crítico donde confluyen geopolítica, energía y finanzas. La reciente tregua parcial trae alivio, pero no despeja la incertidumbre. Cada movimiento en esta angosta franja de agua puede tener consecuencias económicas a escala planetaria.
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