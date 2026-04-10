El ex directivo de Aerolíneas Argentinas Pablo Biró logró una renovación en su mandato al frente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). En un proceso eleccionario sin listas opositoras, la opción de Lista Azul encabezada por el mencionado se impuso para continuar al mando.
ELECCIONES
Pilotos de Aerolíneas Argentinas reeligen a Pablo Biró como líder de APLA
Sin oposición interna, Pablo Biró logró la renovación para un nuevo mandato frente a APLA. Por qué es clave el sindicato de pilotos de Aerolíneas Argentinas.
El nuevo período, que comenzará el próximo 13 de julio, marcará la continuidad de la línea más combativa entre los sindicatos aeronáuticos, a la par de las intenciones privatizadoras del Gobierno nacional. Biró, abiertamente opositor a la administración de Javier Milei, se ganó la unanimidad electoral tras una activa defensa ante las avanzadas de la Secretaría de Transporte y ANAC sobre la actividad de los pilotos.
Según señaló el sitio especializado Aviación en Argentina, la renovación de Biró va en consonancia con el resto de los sindicatos aeronáuticos, que optaron por darle continuidad a las sendas gestiones. Ejemplos de ello son los resultados en UPSA, APA y Aeronavegantes, todas integrantes del ala más combativa de la CGT, que renovaron sus autoridades recientemente.
Para el Gobierno nacional, la continuidad de Biró era un resultado esperable en el seno de Aerolíneas Argentinas. La empresa estatal, que atraviesa un periodo de recuperación con cambio de foco en la política de conectividad y un giro a un enfoque comercial, todavía sigue en la lista de empresas a privatizar que maneja la Casa Rosada.
Quién es Pablo Biró y cuál es su historia en Aerolíneas Argentinas
El comandante es el secretario general de APLA desde 2012. Su trayectoria como piloto se remonta a su juventud en el Liceo Aeronáutico Militar de Fisherton que le abrió las puertas a sus primeros vuelos comerciales en la Línea Aérea del Estado (LADE).
Proveniente de una familia con tradición aeronáutica, Biró es un piloto de cuarta generación. Tiene más de 20 años de antiguedad en Aerolíneas Argentinas y llegó a comandar el Airbus A330, el avión de fuselaje ancho más grande de la flota de la compañía estatal.
A nivel político, Biró mantuvo conexiones históricas con el peronismo, formando parte del ala más combativa de la CGT. Algo que extendió hasta la actualidad, y que le valió la salida del directorio de Aerolíneas Argentinas dispuesta por el Gobierno.
Biró mantiene actualmente acciones de Aerolíneas Argentinas. Al igual que muchos otros empleados, forma parte del Programa de Propiedad Participada (PPP) de la empresa, aunque no toma decisiones de manera directa.
La conflictividad que APLA mostró durante la administración Milei fue elevada. Casi siempre en torno a reclamos salariales y defensa ante una posible privatización, solo en 2024 Biró empujó medidas de fuerza en 13 oportunidades.
Esto le valió la eyección del directorio y diversas denuncias por presunto sabotaje contra la compañía estatal. De cualquier manera, esas acusaciones no avanzaron momentáneamente.
Por qué APLA está en guerra con el Gobierno
Ese nivel de conflictividad aumentó en el 2025 a partir de las modificaciones que ANAC y la Secretaría de Transporte introdujeron en referencia a los periodos de descanzo y régimen de vacaciones de los pilotos en Argentina. Los cambios extendieron los periodos de trabajo, redujeron las horas libres, recortaron el pago de períodos “muertos” y acotaron los periodos vacacionales iniciales.
Todo ello derivó en una fuerte denuncia de APLA, en la que se señaló la puesta en peligro de la seguridad operacional. Cabe recordar que el descanso es una parte fundamental de la tarea de los pilotos.
Desde el Gobierno aseguraron que la adecuación de la normativa a estándares internacionales resultó un paso necesario para incentivar el crecimiento del mercado aerocomercial local.
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