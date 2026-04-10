Pilotos de Aerolíneas Argentinas reeligen a Pablo Biró como líder de APLA

Proveniente de una familia con tradición aeronáutica, Biró es un piloto de cuarta generación. Tiene más de 20 años de antiguedad en Aerolíneas Argentinas y llegó a comandar el Airbus A330, el avión de fuselaje ancho más grande de la flota de la compañía estatal.

A nivel político, Biró mantuvo conexiones históricas con el peronismo, formando parte del ala más combativa de la CGT. Algo que extendió hasta la actualidad, y que le valió la salida del directorio de Aerolíneas Argentinas dispuesta por el Gobierno.

Biró mantiene actualmente acciones de Aerolíneas Argentinas. Al igual que muchos otros empleados, forma parte del Programa de Propiedad Participada (PPP) de la empresa, aunque no toma decisiones de manera directa.

La conflictividad que APLA mostró durante la administración Milei fue elevada. Casi siempre en torno a reclamos salariales y defensa ante una posible privatización, solo en 2024 Biró empujó medidas de fuerza en 13 oportunidades.

Esto le valió la eyección del directorio y diversas denuncias por presunto sabotaje contra la compañía estatal. De cualquier manera, esas acusaciones no avanzaron momentáneamente.

aerolíneas argentinas.jpg Aerolíneas Argentinas sigue en lista para ser privatizada.

Por qué APLA está en guerra con el Gobierno

Ese nivel de conflictividad aumentó en el 2025 a partir de las modificaciones que ANAC y la Secretaría de Transporte introdujeron en referencia a los periodos de descanzo y régimen de vacaciones de los pilotos en Argentina. Los cambios extendieron los periodos de trabajo, redujeron las horas libres, recortaron el pago de períodos “muertos” y acotaron los periodos vacacionales iniciales.

Todo ello derivó en una fuerte denuncia de APLA, en la que se señaló la puesta en peligro de la seguridad operacional. Cabe recordar que el descanso es una parte fundamental de la tarea de los pilotos.

Desde el Gobierno aseguraron que la adecuación de la normativa a estándares internacionales resultó un paso necesario para incentivar el crecimiento del mercado aerocomercial local.

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