Menos medicamentos gratuitos: Gran preocupación por el fin del Remediar

Según información oficial del Ministerio de Salud de la Nación, este botiquín de medicamentos esenciales llega mensualmente a más de 7800 centros de salud de todo el país. Con ello, basta para dar respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención y se garantiza la cobertura de las personas que dependen exclusivamente del sistema de salud público.

¿Fin? del RemediAr: Diputados piden a Milei continuar con el programa

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Pablo Yedlin (Tucumán) y Claudia Palladino (Catamarca) presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la “profunda preocupación” del cuerpo legislativo ante el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar”, según consignó el portal Semanario Parlamentario.

La iniciativa sostiene que la situación actual del programa -e incluso su presunta suspensión- pone en riesgo el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

En ese marco, el proyecto insta al Poder Ejecutivo Nacional a garantizar la continuidad, regularidad y cobertura federal del programa en todo el territorio.

Entre los puntos centrales, el texto reclama que el Gobierno asegure la provisión oportuna de botiquines a los centros de atención primaria, publique información oficial y periódica sobre compras, stock y distribución, y garantice el financiamiento adecuado en el Presupuesto Nacional. Además, subraya la necesidad de preservar a Remediar como una política sanitaria estratégica, orientada al fortalecimiento del primer nivel de atención.

En los fundamentos, los diputados recuerdan que el programa fue creado en 2002, en el contexto de la emergencia sanitaria, económica y social, con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos esenciales a la población sin cobertura.

También destacan que el Senado otorgó media sanción a un proyecto de ley para institucionalizar Remediar, mientras que en Diputados la iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Salud desde mayo de 2024. Sin embargo, advierte que actualmente no existe información oficial actualizada sobre la ejecución del programa y que distintos actores del sistema de salud alertaron sobre una disminución en la entrega de medicamentos, en un contexto de aumento de precios y pérdida del poder adquisitivo.

Según el proyecto, varias jurisdicciones provinciales expresaron dificultades para sostener la cobertura sanitaria frente a una eventual retracción de la provisión nacional, lo que impacta directamente en el primer nivel de atención y en los sectores más vulnerables.

En ese sentido, remarcan que el acceso a medicamentos esenciales forma parte del derecho humano a la salud y que la discontinuidad o falta de transparencia en programas como Remediar debilita las estrategias de prevención y promoción, incrementando a futuro los costos del sistema sanitario.

Por último, solicitaron a sus pares el acompañamiento a la iniciativa, al considerar que preservar el programa Remediar es clave para garantizar equidad en un sistema de salud fragmentado y proteger el derecho a la salud de la población con cobertura pública exclusiva

Fundación Soberanía Sanitaria advierte sobre "abandono de tratamientos"

"El vaciamiento del Programa Remediar, política pública vigente durante más de dos décadas, se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del rol del Estado en materia sanitaria. La decisión, basada en un ajuste sanitario, plantea interrogantes sustantivos sobre la sostenibilidad del acceso a medicamentos, la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y la profundización de desigualdades en salud", advirtió la Fundación Soberanía Sanitaria.

"El Programa Remediar garantizaba la provisión gratuita de medicamentos esenciales. En el momento de mayor consolidación se llegaron a cubrir aproximadamente el 90% de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención. A través de una distribución federal a los centros de salud, el programa aseguraba el acceso a tratamientos para millones de personas, constituyéndose en una de las principales herramientas de política sanitaria orientadas a la equidad", añadió.

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En este marco, explicó que "el vademécum llegó a incluir cerca de 79 presentaciones farmacológicas, abarcando medicamentos para enfermedades crónicas prevalentes, como diabetes e hipertensión, antibióticos, corticoides, antiparasitarios y tratamientos para afecciones respiratorias. De esta manera, el cierre del Programa Remediar va a implicar el abandono de tratamientos que requieren continuidad para ser eficaces, con el consecuente riesgo para la salud de la población".

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Asimismo, la Fundación advirtió que la eliminación del programa Remediar "va a redundar en la desorganización del sistema de salud dado que problemáticas que debieran tener continuidad de cuidados de manera ambulatoria van a presentarse de forma descontrolada y con cuadros más graves en las guardias hospitalarias". Y esto es porque "permitía resolver una proporción significativa de las consultas en el primer nivel de atención, fortaleciendo la estrategia de atención primaria de la salud (APS) y reduciendo la presión sobre niveles de mayor complejidad. Es decir, servía para reorientar el modelo de atención de los hospitales hacia los centros de salud".

Según datos expuestos por la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, en la provincia se evidencia una caída significativa en la provisión de medicamentos del programa. En este caso, las entregas se redujeron de 143.652 unidades en 2023 a 92.422 en 2024 y 42.966 en 2025, lo que implica una disminución cercana al 70% en apenas dos años. Esta tendencia refleja un proceso de deterioro previo a la decisión formal de cierre.

Esta tendencia se replica en todas las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se observa una contracción significativa en la cobertura y volumen de provisión entre 2023 y 2026. La cantidad de centros de salud abastecidos se redujo de 1.617 a 1.132, mientras que los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110. En términos de volumen, las unidades mínimas de medicamentos descendieron de 10.458.567 a 4.636.253, lo que implica una reducción superior al 55%.

En tanto, un informe elaborado por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, advirtió que en 2025 la provincia recibió un 55% menos de tratamientos que en 2024, lo que obligó a reforzar la compra de insumos con recursos propios. “La disminución de esos envíos es tan dramática que en 2025 Nación envió casi 5.000 botiquines menos”, señaló, según publicó el diario local La Capital.

"Es una noticia terrible"

“Todas las jurisdicciones, desde CABA hasta Tierra del Fuego, planteamos que es una noticia terrible por el impacto que puede provocar en la salud de la población”, sostuvo la ministra de Salud fueguina tras la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) donde el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la "nueva etapa" del programa Remediar que, en la práctica, significaría prácticamente su eliminación tal como se lo conoce hasta ahora.

“Fue un día muy triste porque se trata de una política pública que trascendió a distintos gobiernos nacionales. Nosotros planteamos que si debía modificarse se podía reformular, pero nos respondieron que se trata de una cuestión meramente presupuestaria”, señaló la ministra.

Hasta ahora, desde el ministerio de Salud que lidera Mario Lugones no han hecho declaraciones al respecto, lo que aumenta la preocupación de las provincias y de los argentinos.

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