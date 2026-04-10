Divisiones entre los republicanos, bloqueo a limitar la guerra y furia de Trump hacia el MAGA

Por ello, este jueves a la noche, el presidente de Estados Unidos salió a arremeter contra todas estas personalidades de la línea dura del MAGA, que lo habían apoyado antes de aparecer 38 mil veces mencionado en el caso Epstein e iniciar una guerra en Medio Oriente.

Trump dijo en Truth Social que "ellos creen que es maravilloso que Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo, tenga un arma nuclear, porque todos tienen algo en común: coeficientes intelectuales bajos. Son personas estúpidas, lo saben, sus familias lo saben, ¡y todos los demás también! Miren su pasado, miren su historial".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2042339446260187421?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2042339446260187421%7Ctwgr%5Eb8f37f1d7a9739284a099caf0951cfc26d4f638a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F598361-perdedores-trump-arremete-personalidades-carlson&partner=&hide_thread=false . : ..



I know why Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, and Alex Jones have all been fighting me for years, especially by the fact that they think it is wonderful for… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2026

Agregó que ellos "no tienen lo necesario, y nunca lo tuvieron. A todos los han sacado de la televisión, perdieron sus programas y ni siquiera los invitan a la TV porque a nadie le importan; son desequilibrados, problemáticos y dirán cualquier cosa necesaria para conseguir algo de "publicidad" gratuita y barata. Ahora creen que obtienen algunos "clics" porque tienen podcasts de tercera categoría, pero nadie está hablando de ellos, y sus opiniones son opuestas a MAGA — o yo no habría ganado la elección presidencial por una gran diferencia".

"MAGA está de acuerdo conmigo, y acaba de darle a CNN un 100% de aprobación de "TRUMP", no a tontos histéricos como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad; era un hombre destruido cuando lo despidieron de Fox y nunca volvió a ser el mismo - ¡quizás debería ver a un buen psiquiatra! O Megyn Kelly, que me hizo de manera desagradable la ahora famosa pregunta de "Only Rosie O'Donnell", o la "loca" Candace Owens, que acusa a la muy respetada Primera Dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que con suerte ganará mucho dinero en la demanda en curso", lanzó.

En la publicación, Trump comparó la belleza de Candace Owens con la de la Primera Dama francesa, a la que dicha influencer la ha estado tratando de transexual. "Para mí, la Primera Dama de Francia es una mujer mucho más hermosa que Candace, de hecho, ¡ni siquiera hay comparación! O el quebrado Alex Jones, que dice algunas de las cosas más tontas, y perdió toda su fortuna, como debía ser, por su horrible ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, afirmando ridículamente que fue un engaño", dijo Trump.

El MAGA se rompió por la guerra en Irán y el caso Epstein: Trump contra las cuerdas

Debido al caso Epstein y a la guerra contra Irán iniciada por "presión del lobby israelí" (según el ex asesor antiterrorista de Trump), la cohesión del Partido Republicano se ha fracturado para siempre, representando un problema porque esto se ha dado antes de las elecciones de medio término.

image

De un lado de esta fractura, se encuentran los "halcones" trumpistas, tales como el senador republicano Lindsey Graham, quienes le juran lealtad tanto al mandatario estadounidense como al Estado hebreo, sobre el que, a su vez, dicen que representa los valores del Occidente y que lucha contra el terrrorismo yihadista.

Del otro lado de la grieta, se hallan varios nacionalistas republicanos, tales como el congresista Thomas Massie y la líder del MAGA Marjorie Taylor Greene, quienes, de hecho, ya habían roto con Trump por el caso Epstein. Este grupo de republicanos desalineados con la política exterior de la Casa Blanca, condenan que Estados Unidos haya entrado en una guerra por supuesta presión de Israel y, al igual que el asesor antiterrorista Joe Kent, aseguran que Irán no representaba una amenaza para la seguridad nacional estadoundienses.

Embed - Joe Kent abandona el Pentágono: "No enviaré a más jóvenes a morir"

"Los conozco a todos, a él y a todos los demás, y él se ha vuelto loco, y todos ustedes son cómplices. No estoy defendiendo a Irán, pero seamos honestos sobre todo esto. El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que han estado contando durante décadas: que en cualquier momento Irán desarrollaría un arma nuclear. ¿Sabes quién tiene armas nucleares? Israel", lanzó la republicana Marjorie Taylor Greene, figura indiscutida del MAGA, a través de un posteo en X, coincidiendo con Joe Kent, el asesor antiterrorista de Donald Trump hasta hace tres semanas, que renunció aludiendo a que Irán no estaba al borde de desarrollar un arma nuclear.

De hecho, larepublicana Taylor Greene se mostró enfurecida en redes tras conocer el martes el ultimátum de Trump contra Irán. Pidió aplicar la “enmienda 25” para destituir al presidente. "¡¡¡25.ª ENMIENDA!!! No ha caído ni una sola bomba sobre Estados Unidos. No podemos acabar con toda una civilización. Esto es malvado y una locura", escribió Greene en X, sobre las declaraciones de Trump en las que prometía aniquilar toda la "civilización" iraní.

image

De esta manera, invocó el uso de la 25.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que permite remover al presidente si este no puede ejercer sus funciones, como por ejemplo por problemas de insania mental. La ex parlamentaria concordó de lleno con los posteos de la republicana Melanie Stansbury, el excongresista republicano Joe Walsh y el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer Gobierno de Trump, Anthony Scaramucci, que clamaron ese mismo martes por lo mismo y hasta pidieron un juicio político (impeachment) contra el mandatario estadoundiense.

image

image

image

Al igual que ellos, los influencers de línea dura del MAGA, Nick Fuentes y Candance Owens, amigos del asesinado Charlie Kirk, criticaron las amenazas de 'genocidio' de Trump, al que culparon por conducir a Washington al filo de las tensiones entre Teherán y Tel Aviv, al mismo tiempo que lo tildaron de “animal” y de tener pocos escrúpulos.

"Las amenazas de Trump de destruir la civilización iraní por Israel casi te hacen olvidar que hace 10 años fue elegido para construir un muro fronterizo, reparar nuestra infraestructura y poner fin a la corrupción política. El movimiento MAGA fue asimilado en el GOP y secuestrado por judíos sionistas", sentenció el martes el republicano Nick Fuentes en su posteo en X.

image

"Las amenazas de Trump de destruir la civilización iraní por Israel casi te hacen olvidar que hace 10 años fue elegido para construir un muro fronterizo, reparar nuestra infraestructura y poner fin a la corrupción política. El movimiento MAGA fue asimilado en el GOP y secuestrado por judíos sionistas", sentenció el martes el republicano Nick Fuentes en su posteo en X.

“Existen límites constitucionales para restringir la autoridad unilateral del presidente. Apoyo las acciones del presidente en defensa de las vidas e intereses estadounidenses. Sin embargo, no respaldaré una acción militar prolongada más allá de un plazo de 60 días sin la aprobación del Congreso”, escribió el senador republicano John Curtis (por Utah) en un artículo de opinión para Deseret News, añadiendo que la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 limita el plazo del presidente para responder a “amenazas emergentes”.

TUCKER CARLSON, CANDACE OWENS Y NICK FUENTES CONTRA TRUMP Los influencers trumpistas Nick Fuentes, Candace Owens y Tucker Carlson, han manifestado que no quieren ingresar a una guerra directa contra Irán, análoga a la de Irak y bajo el mismo pretexto de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. FOTO: FOX NEWS

Un período de 60 días es "un lapso de tiempo más que suficiente para que los presidentes tomen medidas de emergencia en respuesta a una amenaza nacional y luego remitan la decisión a los representantes debidamente elegidos del pueblo sobre si se debe declarar y mantener el estado de guerra", escribió Curtis.

Más noticias en Urgente24

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas