+3%: La inflación en CABA, antes del INDEC, acumula 32,1% en los últimos 12 meses

Y peor aún: la inflación no fue mayor porque se registraron caídas en los precios de las verduras y frutas y por razones estacionales en los paquetes turísticos... Y peor aún: la inflación no fue mayor porque se registraron caídas en los precios de las verduras y frutas y por razones estacionales en los paquetes turísticos...

Nuevamente los servicios, con un alza del 3,1%, aventajaron el aumento de los bienes (2,8%). Y en el trimestre, los bienes acumularon una suba de 7,2% y los servicios de 9,9%.

Los alimentos aumentaron un 10% en tres meses, con la carne con un alza del 18,1% y una suba del 50,8% interanual. Los servicios culturales treparon un 8,2% en marzo.

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El informe de CABA

Según el informe porteño, en "marzo la variación del Índice de Precios (IPCBA) respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación y Salud, que en conjunto explicaron el 79,6% del alza del nivel general".

Los precios regulados por el Estado y el gobierno porteño encabezaron la inflación de marzo, con una suba del 6,5%, "destacándose las actualizaciones en las cuotas de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario) y en el valor del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia las subas en el precio de los combustibles para vehículos de uso del hogar, en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y en los valores de las cuotas de la medicina prepaga".

Por otro lado, y como se mencionó, moderaron la inflación mensual los precios de los bienes y servicios estacionales, que promediaron una caída de 4,5%, "principalmente por las bajas en las tarifas del alojamiento en hoteles, en los valores de los paquetes turísticos y en los precios de los pasajes aéreos". Y también en verduras y frutas.

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