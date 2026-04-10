Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, debido a los aumentos en la carne, las tarifas de la electricidad, los combustibles, el transporte y las cuotas de las colegios privados, la inflación volvió a acelerarse en marzo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA): llegó al 3%, arriba del 2,6% de febrero, y deja otro amargo antecedente de cara al dato nacional que el INDEC revelará el próximo martes 14 de abril.
MARZO CON MALAS NOTICIAS
+3%: La inflación en CABA, antes del INDEC, acumula 32,1% en los últimos 12 meses
Antes del dato del INDEC, CABA mostró que la inflación volvió a acelerarse y no se disparó más por la baja en verduras y frutas y por razones estacionales.
Por ello es que se trata de una mala noticia no solo para Jorge Macri, sino también para el Gobierno Nacional. Y confirma lo que ya anticipaban los consultores privados: que el mes pasado recrudecieron las complicaciones y que el próximo martes, cuando se conozca el IPC Nacional, cabe esperar un dato complicado para el Gobierno.
Vale recordar que si bien las canastas son distintas, el dato de CABA se considera un precursor del de Nación, que el INDEC publicará la semana que viene.
Con este dato, la inflación acumula en los primeros tres meses del año una suba del 8,9% (frente al 8,6% del mismo lapso de 2025). Y una trayectoria interanual del 32,1%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño.
Nuevamente los servicios, con un alza del 3,1%, aventajaron el aumento de los bienes (2,8%). Y en el trimestre, los bienes acumularon una suba de 7,2% y los servicios de 9,9%.
Los alimentos aumentaron un 10% en tres meses, con la carne con un alza del 18,1% y una suba del 50,8% interanual. Los servicios culturales treparon un 8,2% en marzo.
El informe de CABA
Según el informe porteño, en "marzo la variación del Índice de Precios (IPCBA) respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación y Salud, que en conjunto explicaron el 79,6% del alza del nivel general".
Los precios regulados por el Estado y el gobierno porteño encabezaron la inflación de marzo, con una suba del 6,5%, "destacándose las actualizaciones en las cuotas de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario) y en el valor del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia las subas en el precio de los combustibles para vehículos de uso del hogar, en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y en los valores de las cuotas de la medicina prepaga".
Por otro lado, y como se mencionó, moderaron la inflación mensual los precios de los bienes y servicios estacionales, que promediaron una caída de 4,5%, "principalmente por las bajas en las tarifas del alojamiento en hoteles, en los valores de los paquetes turísticos y en los precios de los pasajes aéreos". Y también en verduras y frutas.
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