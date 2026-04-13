Javier Milei enfrenta encuestas que anticipan choque de votos con la inflación

LUNES 13 DE MARZO DE 2026. Transitado el primer trimestre del año, la gestión de Javier Milei fue objeto de numerosas encuestas ejecutadas durante las últimas semanas donde se buscó monitorear la tendencia de la opinión pública al respecto. Con sucesos de alto impacto tanto a nivel interno como externo desarrollándose, la Casa Rosada fue materia de observación y en casi todos los casos, negativos y positivos, la coincidencia rondó en que la inflación y la economía retomaron el centro de la escena en el debate público.

En ese sentido, uno de los sondeos más recientes fue el de la consultora Zentrix, que ejecutó en Córdoba un estudio de opinón donde se destacó la centralidad de la materia económica. Todo ello en una jurisdicción donde el voto a Milei predominó tanto en las presidenciales como así también en las legislativas.

Al respecto, el sondeo reveló un fuerte contraste. A pesar del apoyo electoral ejecutado en el último periodo en favor de La Libertad Avanza, los votantes cordobeses coincidieron en una situación económica negativa (59,7%) y en una avanzada inflacionaria sobre los salarios (83,3%).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, Zentrix aseguró que los encuestados coincidieron en que el día 20 del mes es a donde se encuentra el límite de las capacidades económicas en referencia al rendimiento del salario (38,5%). A ello se sumó un nivel de endeudamiento del 62,6% en los últimos seis meses vía créditos o préstamos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.