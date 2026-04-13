Javier Milei enfrenta encuestas que anticipan choque de votos con la inflación

LUNES 13 DE MARZO DE 2026. Transitado el primer trimestre del año, la gestión de Javier Milei fue objeto de numerosas encuestas ejecutadas durante las últimas semanas donde se buscó monitorear la tendencia de la opinión pública al respecto. Con sucesos de alto impacto tanto a nivel interno como externo desarrollándose, la Casa Rosada fue materia de observación y en casi todos los casos, negativos y positivos, la coincidencia rondó en que la inflación y la economía retomaron el centro de la escena en el debate público.
Fin de una era en el periodismo deportivo
El periodismo deportivo está viviendo un cierre de época que se siente muy fuerte en el ambiente. En tan solo 28 días murieron Marcelo Araujo, Ernesto "Cherquis" Bialo y Julio Ricardo, tres voces que marcaron generaciones y que hoy dejan un vacío difícil de explicar en la radio, la tele y la manera de contar el fútbol.
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