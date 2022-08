Muerte al SEO y el clickbait: El periodismo en crisis

Teníamos mucho contenido y poca superficie. Ahora el sistema tiene mucha superficie y poco contenido, entonces hacemos periodismo de hipótesis. ‘Yo creo que….’, ‘a mi me parece que…’, ‘daría la impresión que….’, ‘según me dicen….' Teníamos mucho contenido y poca superficie. Ahora el sistema tiene mucha superficie y poco contenido, entonces hacemos periodismo de hipótesis. ‘Yo creo que….’, ‘a mi me parece que…’, ‘daría la impresión que….’, ‘según me dicen….'

“¿Y la razonabilidad?, ¿y la interpretación?, hemos perdido la capacidad para interpretar”, concluyó el uruguayo.

AZZARO MANO A MANO: ERNESTO CHERQUIS BIALO

Y lo que plantea no está lejos de la verdad, es más bien un acierto: podemos dar cuenta de esto en distintos baches de información que sufren los programas de diferentes índoles, ya sea deportivo, noticiero, etc, notamos cómo llenan espacios porque tienen que explotar el aire que les dieron.

Se generan debates insostenibles con información irrelevante y falsa, y parece que el periodismo como obra dejó de existir. Es verdad que la internet vino al mundo humano para dominar todos los entornos, pero en vez de hacer el uso correcto de ella, a veces nos perdemos en el horizonte indicado de esta vocación.

A veces decir más es menos, y esto se nota en el periodismo de hoy en día. Tendríamos que empezar a decir menos para que esas palabras signifiquen más.

