USA, Rusia, UE: En el periodismo también hay desinformados

El periodismo es una profesión que no está exenta de desinformados. Insisten en creer que la guerra que comenzó en 2014, no en 2022, entre Rusia y Ucrania, depende cuántos misiles caen o cuántos blindados son destruidos o si Kiev consigue misiles de largo alcance. El conflicto en 2014 fue entre Rusia y la UE, que en 2022 derivó en Rusia vs. USA, que arrastró a parte de la OTAN menos Turquía, Hungría y alguno más. Por lo tanto, la guerra es diferente.