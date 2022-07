Eugenio Scalfari se fue a los 98: El periodismo que ya fue

Según el obituario de Scalfari que escribió Aldo Cazzullo en el 'Corriere della Sera', para comprender a Scalfari también había que conocer acerca del director de orquesta Arturo Toscanini, y Cazzullo relató: "Una mañana en que el periódico no la pareció satisfactorio, hizo escuchar a los jefes de servicio la grabación del exabrupto con el que el gran director traumatizó a sus músicos que habían errado los tiempos. Scalfari no venía de la izquierda. Su padre, Pietro, fue legionario con (Gabriele) D'Annunzio en Fiume (hoy la croata Rijeka); y su tío Antonio tenía una medalla de plata al valor militar y una columna vertebral rota: se volvió adicto a la morfina y se suicidó. En 'El hombre que no creía en Dios', quizás su libro más bello, Scalfari confiesa su enamoramiento juvenil por el régimen (Benito Mussolini): la noche de la proclamación del Imperio, los trípodes de bronce encendidos, la voz del Duce. En el referéndum del 2 de junio de 1946 votó por la monarquía."