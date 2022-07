Muy raro lo de MDZ y La Nación: Periodismo a medias

Milei cometió varios errores inexplicables. Para Urgente24, el más grave fue el origen del puterío en que vive hoy día: no intervenir personalmente en las negociaciones de su bloque en la Legislatura porteña porque todo lo que suceda será, finalmente, su responsabilidad. ¿El conoce cuántos contratos hay vigentes, quiénes los tienen y por qué motivo, por ejemplo?

Él permitió que algunos creyeran que la autonomía los convertía en 'socios de Milei'. El concepto es estudiantil y resulta una pérdida de liderazgo del diputado nacional, en nombre de 'los libertarios somos horizontales'. Una estupidez.

Pero la opinión pública -que a menudo acumula muchos hipócritas- se escandalizó cuando Milei se disfrazó de agitador cultural y propuso innovar en materia de oferta / demanda de órganos para transplantes y otras cuestiones cuando él debe hablar es de economía porque es economista, porque la crisis es económica y todo lo que no vaya por ese lado es distracción.

Además, no se puede ser agitador cultural y presidenciable a la vez. O chicha o limonada.

Por supuesto que Milei rebotará en las próximas semanas en el mercado de la opinión pública. Bajones han tenido todos y la carrera es larga.

Suponer que Milei está liquidado es desconocer la política argentina.

Pero creer que Joaquín De la Torre dejará a Macri para irse a La Libertad Avanza o imaginar que el ex 'hermano' de Sergio Massa tiene algunos sufragios propios más allá del municipio de San Miguel, también es desconocer la política en general.

Luego, el problema de muchos de quienes rodean a Milei es imaginar que se trata de un club social en vez de un proyecto con ambiciones. Suponer que todos son propietarios de algunas acciones del club cuando el poder no se comparte, tal como lo sabe Cristina Fernández de Kirchner. E ignorar que un día Milei dijo "Quiero todo lo que se pueda del centro hacia la derecha".

Ramiro Marra Ramiro Marra.

Los libertarios

La verdad es que con los libertarios solamente no se gana una elección presidencial.

No hay nada malo en ser un club de la 1ra. D en la Asociación del Fútbol Argentino. Pero es insólito pretender estar en la 1ra. A con los usos y costumbres de la 1ra. D.

Lo aconsejable sería organizar una confederación -no alianza, no frente- e involucrar a una docena o más de fuerzas partidarias que permitan presentar listas propias en todo el territorio nacional, algo que hoy día no puede ni el Partido Libertario ni sus sucedáneos ni el Partido Demócrata ni el Partido Renovador Federal, a los que accede Milei.

Luego, tal como toda fuerza partidario muy nueva, La Libertad Avanza comete el gravísimo error de ventilar hacia afuera todos sus avatares. Los difusores de escándalos lo hacen en nombre de 'Soy libertario' tal como si eso habilitara a cualquier verborragia pero le quita seriedad al espacio.

Para colmo, el reacomodamiento es traumático. Siempre. Provoca crisis de crecimiento que pueden poner en jaque ese crecimiento. Vocero de la discordia fue el ex político hoy especialista en inversiones de renta flotante Carlos Maslatón, quien conoció el 'puterío' en que naufragó la UCeDe y luego las malas decisiones de Domingo Cavallo (el acuerdo con Gustavo Béliz, por ejemplo) que destruyeron Acción por la República.

Maslatón decidió hacer algo parecido con Milei, por motivos diversos y quizás la verdad no resulte de ninguno de ellos. Acaso ni siquiera lo sepa Maslatón.

Pero Maslatón no tiene votos y lo que importa es Milei, quien es el que consigue interés popular y que viene cicatrizando sus heridas en forma muy interesante.

Urgente24 publica encuestas de opinión pública como referencia de las 'operaciones políticas' de moda, no porque cree en ellas al pie de la letra.

Milei Kikuchi P.jpg Carlos Kikuchi entre Karina y Javier Milei.

El escándalo

En las últimas horas surgió un escandalete 'maslatoniano', al que se subieron por igual MDZ y La Nación: el legislador porteño Ramiro Marra, uno de los preferidos de Maslatón, embistió contra el periodista y emprendedor Carlos Kikuchi, a quien Milei ubicó al frente de las negociaciones políticas de su proyecto.

Maslatón y Marra sobrecotizan la autonomía de Kikuchi, y éste navega en la nebulosa de qué quiso decir realmente Milei cuando dijo "Del centro a la derecha quiero todo". Pobre Kikuchi, quizás Milei tampoco lo puede precisar.

Carlos Maslatón: "Considero que Gonzalo Blousson, Belen Marty y Franco Daniel Amati me van a defender a mi como ciudadano en dos aspectos que estimo esenciales para mi vida: 1) Que me roben menos con los impuestos los del Gobierno de la Ciudad; 2) Que se Carlos Maslaton, inexplicable.

La verdad es que es muy difícil que Marra pueda renovar su presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

No tiene nada que ver con Milei ni Kikuchi. El problema es su dependencia intelectual de Eugenio Casielles, legislador por Consenso Federal que le quita vuelo al propio Marra en su rol teórico de jefe de bloque.

Pero Marra acusa a Kikuchi de desestabilizarlo. En varias ocasiones se han reunido para hablar y, pruebas al canto, no ocurrieron las coincidencias imprescindibles.

Ramiro Marra tuiteó:

"Del entorno de @CarlosKikuchi estan diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y esta entubado hace 12 dias en terapia intensiva. Me banque muchas, pero esta no."

"Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei estan en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones."

"No me interesa hacer publica ninguna clase de interna, como lo demostre no haciendo ningun tipo de declaracion negativa, pero en consecuencia de que se esta viralizando publicamente y hablando con periodistas tengo que cortarlo de esta manera."

"Doy por terminado el tema por respeto a mi padre y a la situacion del pais."

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1546541113229574152 Del entorno de @CarlosKikuchi estan diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y esta entubado hace 12 dias en terapia intensiva. Me banque muchas, pero esta no. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 11, 2022

MDZ y La Nación, curiosamente, coincidieron en omitir el tuit de respuesta de Carlos Kikuchi.

Porque hubo una respuesta de Kikuchi:

"Estimado Ramiro sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unido y estás con el."

"En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales."

"Espero que.tu padre se mejore pronto."

https://twitter.com/CarlosKikuchi/status/1546551447088676866 Estimado Ramiro sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unido y estás con el.

En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales.

Espero que.tu padre se mejore pornto. — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) July 11, 2022

El periodismo más básico enseña que hay que permitirle a todas las partes expresarse. Dejar a una sola de las partes revela un comportamiento muy curioso de MDZ y La Nación. Cada uno tendrá su interpretación y ninguna será positiva para ambos medios de comunicación.

Todo comenzó así desde @AlberdianoArg:

"Hay un legislador porteño en EEUU recuperándose de una afección de salud?"

"No fue mi intención lastimar a nadie haciendo una simple pregunta. Sinceramente lamento si alguien se sintió ofendido por esta pregunta, solo me llego un rumor y pregunté."

https://twitter.com/AlberdianoArg/status/1546592452672372738 No fue mi intención lastimar a nadie haciendo una simple pregunta. Sinceramente lamento si alguien se sintió ofendido por esta pregunta, solo me llego un rumor y pregunte https://t.co/jCdvdsiwHR — ABDON (@AlberdianoArg) July 11, 2022

Lo curioso es que Abdon (@AlberdianoArg) se autopercibe como "Mileinista linea Lilia Limones, Topadora Santillan, fan de Tony Stark. Marra es el futuro de la Nacion" (?).

¿Qué tiene que ver @AlberdianoArg con Carlos Kikuchi? Marra no se lo pudo explicar cuando Milei lo llamó a USA para preguntárselo.

Para que el sainete sea completo, regresó Maslatón a escena, con un críptico mensaje:

"Tenemos identificado de dónde vino la difamación. Proviene de las más altas esferas de El Eje. Están llevando al Movimiento hacia la destrucción total, Marra."

"¿Tenemos?" Porque la última vez que Marra se reunió con Kikuchi, dijo que él nada tenía que ver con Maslatón, según otra gente que habla con Milei.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1546579382839427073 Tenemos identificado de dónde vino la difamación. Proviene de las más altas esferas de El Eje. Están llevando al Movimiento hacia la destrucción total, Marra. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 11, 2022

Pero hay, además, un contenido inexplicable de Maslaton:

"Carlos Kikuchi es un infiltrado de Sombrilla Larreta y su misión fue pudrir y destruir a La Libertad Avanza. Su técnica disolvente fue, primero reventar el armado político exitoso del 2021, seguidamente conquistar la confianza de Karina Milei al ser ella la jefa de Javier Milei."

¿Y quién cree Maslaton que convocó a Kikuchi a trabajar en el proyecto de La Libertad Avanza?

Maslatón no puede preguntárselo a Milei porque éste no le atiende el teléfono hace meses.

En definitiva va siendo hora de que Milei defina si va a seguir permitiendo que sus rivales políticos se hagan un pic-nic con las internas de La Libertad Avanza que apesta a sainete.

https://twitter.com/JulianRooUS/status/1546630807720271873 Mientras Milei twitea q solo él y su partido pueden salvar al país: Kikuchi (mano derecha de Karina) difama a Marra. Maslaton ataca a Kikuchi/Milei. Marra desvincula a Karina pero acusa a Kikuchi. El Presto le enchufa un pico a Lilia, y así. Más q LLA, debería ser Montaña Rusa. pic.twitter.com/8L6PcgC9Ol — Julian Roô (@JulianRooUS) July 11, 2022

