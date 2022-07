Jugar con fuego: Alberto Fernández, CFK, la caja de fósforos

persico.jpg Emilio Pérsico, Movimiento Evita, el control de la calle (y muchos planes sociales).

Martín Guzmán / Silvina Batakis

Desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, y tras los forcejeos que fueron públicos por quién llamaba a quien, Alberto y Cristina retomaron un diálogo antes inexistente.

Al menos hicieron un intento de que prevalezca el sentido común. Increíble que fuese noticia nacional que dialoguen las 2 máximas autoridades institucionales del país. Y mucho más extraño es que, entre algunos líderes de opinión y otros que no son líderes pero opinan, esa formalidad se festejara como un gol en la final del Mundial.

Paciencia: es la Argentina 2022.

Si hay o no una tregua se conocerá en breve. Luego de las 'medidas' (¿medidas?) anunciadas por Silvina Batakis, CFK mantuvo un cuidadoso silencio. Tampoco se escuchó a quienes suelen ser sus exégetas.

Dato: en algunas investigaciones de opinión pública se realizó un ejercicio muy interesante que arrojó una percepción del universo extrevistado: Matías Guzmán era de Alberto Fernández y Silvina Batakis es de CFK. Cuidado con eso.

De todos modos, CFK misma dijo que nadie habla en su nombre. Y esto incluye a su propia familia.

Silvina Batakis intentó, ante los mercados en pie de guerra, presentar una continuidad con Martín Guzmán. No tenía alternativa. Carece de dólares, hay un déficit fiscal formidable, equivalente al déficit cuasifiscal, y que se está financiando con una inflación que va hacia el 80% anual. En ese incendio, ella fue arrojada en paracaídas y con un matafuegos.

Batakis hizo lo que pudo con una limitación: quienes pedían la renuncia de Martín Guzmán ahora amenazan con presentarle guerra frontal.

Ante el temor real que la situación se desmadre, el miedo no es zonzo excepto para los suicidas, los temerarios y los irresponsables.

batakis.jpg Silvina Batakis, entre el continuismo y el cambio. Difícil.

Sri Lanka

Es un mal momento para los oficialismos en el mundo entero. La economía condiciona todo. El precio de la energía -subsidiada parcialmente en la Argentina- es un factor desestabilizador. Los ciudadanos lucen preocupados / enojados / ansiosos. La hiperconectividad acelera las reacciones. Sri Lanka.

La imagen de los invasores de la casa presidencial quemando la residencia del 1er. ministro luego de bañarse en su piscina pasaron por Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. El mundo entero. No faltaron quienes utilizaron la tragedia para hacer futurología con la Argentina. Les fascina jugar con fuego. Pero luego escuchan una cebita y hacen cuerpo a tierra (frase de Rodolfo Galimberti sobre Miguel Bonasso).

El enojo, la desazón, la falta de confianza, son ingredientes para un cóctel peligroso. Deberían considerarlo quienes tienen posiciones de liderazgo, sean gubernamentales o no. Ya se está caminando por el filo de la navaja. Diciembre 2001.

Las noticias que llegan desde el mundo muestran realidades impensadas hasta hace meses atrás.

La guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia, ha puesto en jaque el suministro energético de Europa. En Alemania, por ejemplo, se pide racionalizar de tal manera el consumo de gas que invitan a apagar el horno antes de terminar la cocción para que concluya con el calor ya generado.

sri lanka pileta.jpg Manifestantes en la piscina del Presidente de Sri Lanka.

Juan Grabois

En los barrios del conurbano, hay familias que apagan las estufas porque no saben si tendrán dinero para reponer las garrafas. Hay otros ejemplos de la escasez. La política tiene su responsabilidad. Pero no sólo la política.

Esta semana hay imágenes preocupantes. Salieron a las calles, en forma coincidente, los productores agropecuarios azuzados por el PRO, y los movimientos sociales del Polo Obrero y amigos. Los extremos.

Grave error las imágenes de Diego Santilli y Rogelio Frigerio al frente del reclamo en la Provincia de Entre Ríos. ¿Productores militantes?

En el otro extremo, al Polo y el MST se le suman los grupos que son o eran cercanos al kirchnerismo tal como la UTEP, de Juan Grabois.

El hijo de 'Pajarito', un militante de Guardia de Hierro en los '70 que desde entonces es amigo de Jorge Mario Bergoglio, quien inspira a su vástago, dice estar decepcionado con el gobierno de Alberto Fernández.

Él anunció un plan de lucha si en 10 días no obtiene respuestas. Su principal reclamo es el Salario Básico Universal. Para financiarlo propone aumentar un 5% las retenciones a la soja.

¿Ingresos de quienes arriesgan su capital y su trabajo para quienes no trabajan ni arriesgan?

¿Semejante despropósito para reconvertir los planes sociales en salarios paraestatales?

¿Todo para 'blanquear' a los dirigentes piqueteros como sindicalistas?

Disconformes de un lado y del otro. Cóctel peligroso.

Grabois-belliboni.jpg Juan Grabois y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, este miércoles 13/07/2022 durante una asamblea de organizaciones sociales y sindicatos en la estación Constitución de la línea Roca. @EBelliboni

Sergio Massa

El viernes 08/07, un plenario del Movimiento Evita aprobó una vía electoral propia para competir -o negociar- en las elecciones 2023.

Fue un mensaje para la interna del Frente de Todos. No hablaron de ganar el control de distritos electorales sino de condicionar a quienes poseen el control territorial.

Ellos le subieron la apuesta a CFK, quien había reclamado quitarles el rol de intermediarios de los planes sociales para transferirle la gestión a los alcaldes municipales. Por lo tanto, ellos van a desafiar a los intendentes.

Precisamente los intendentes miran con atención. No subestiman ninguna movida. Ellos intuyen un escenario muy ajustado para lo que viene. En tanto, evalúan a diario el humor social. Están preocupados.

Pero la escenografía aún no está completo. Hay consultores políticos que aseguran que los protagonistas con más posibilidades son quienes hoy no se encuentran bajo los spots. Ejemplo: Silvina Batakis. Durante horas se escucharon muchísimos nombres para reemplazar a Martín Guzmán y al final fue ella, que no estaba en las apuestas.

Los cambios no terminaron. Lo dice la crisis.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sigue con la idea de que el rescate es posible si ocurriese su desembarco en el gabinete nacional.

Mientras tanto, se muestra tal como quieren verlo varios: preocupado por la gestión y las propuestas. Tiene activos para mostrar. Por ejemplo, la red ferroviaria recuperada o en vías de recuperación. El regreso del ferrocarril a la Provincia de San Luis 30 años después no es un dato menor.

No lo valoran quienes no viven en los pueblos del interior que se habían quedado sin conectividad. Tal como escribió Jorge Asis, Massa es la “última bala en la recámara” del Frente de Todos. Pero Alberto Fernández parece en otro planeta, de etiqueta color azul.

Días de definiciones sobre el rumbo de la crisis. El conurbano es clave para conocer su evolución. Hasta el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, comenzó a hablar con intendentes y dirigentes bonaerenses. Diálogos muy divertidos que ameritan una nota propia. Será pronto.

---------------------

Más contenido en Urgente24

Aníbal Fernández y la reelección de Alberto por "mágico"

Desabastecimiento: 45% de las góndolas están vacías..

Cepo, inflación 90%, dólar $400: ¿Se puede desatar una ola de despidos masivos?

Peugeot quiere sumar un made in Argentina: ¿Qué otros hay?