Navarro afirma que “la clase política está interesada en sus propios problemas” y cuestiona “¿Dónde están los mecanismos propios para discutir ideas, propuestas o algo tan básico como la corrupción en nuestros gobiernos populares?”. La mención no es para nada inocente, sobre todo cuando la Corte Suprema acaba de confirmar que Cristina Kirchner debe seguir sometida a un juicio oral acusada de irregularidades en el reparto de la obra pública durante sus gestiones.

En ese sentido, Navarro hijo apunta a la obsesión de la Vicepresidente con los temas judiciales y los efectos que eso tiene.

“No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lawfare, el hecho de que todo es lawfare nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte, nos alejan de quienes laburan, de quienes realmente sufren la falta de Justicia - que no es Cristina-, la falta de respuesta ante los problemas reales que la Justicia no resuelve y dilata -femicidios, trata, narcotráfico, inseguridad- o las distancias sobre tema sociales -adopción, pensiones, herencias-”, enumeró.

También hubo un dardo para Máximo Kirchner. "No va más, la de ir gritando y escupiendo en un salón del PJ tomado luego de proscribir a un Intendente compañero como Fernando Gray", dijo en alusión al conflicto del hijo de la Vice por la conducción del PJ bonaerense.

Navarro además insinuó señalar como errores políticos de CFK determinadas decisiones de las que despegó al Evita.

“Como dijo Charly (García), ‘el cine de mi barrio ya me mostró la escena’. Elige Cristina Fernández a dedo, se enoja con el elegido y lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a (Julio) Cobos, (Amado) Boudou, (Martín) Insaurralde o (Daniel) Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos. Tampoco destruimos o intentamos partir al campo popular”, dice.

Por otro lado, Juan Francisco Navarro también buscó bajarle el precio a la gestión cristinista al calificar de "casas casi prefabricadas" las viviendas sociales entregadas.

“Eva vive en un barrio obrero, en esas casas casi prefabricadas que entregó Cristina hace 10 años. Las casas se caen abajo. Cada tanto llega el patrullero al barrio. Luego el Estado aparece a cuentagotas", disparó.

"Cristina habla en la CTA, pero nadie se mueve. Parecen paralizados por los cargos. La foto lo dice todo. Un ejército derrotado que no puede hablar, que no puede disentir ni proponer, que sólo obedece al maltrato de los gritos de la jefa. Nota aparte: orgullo ver a nuestra intendenta (de Moreno) Mariel Fernández rodeada de aplaudidores y no aplaudir”, añadió Navarro.

image.png La imagen de la intendente de Moreno (también del Evita) en la que no aplaude durante el acto de Cristina, publicada por el hijo del 'Chino' Navarro.

Y completó con un mensaje directo al presidente Alberto Fernández: “No caigamos en la trampa. Compañero Presidente, ¡¡reaccione!! Lo quieren sumiso. Lo quieren obligar a los mismos errores que nos dejaron a (Mauricio) Macri de presidente. No abandone a nuestro pueblo como nos abandonaron en el 2015. Como canta Fito, no entregue a la militancia popular, a esos cuervos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Esta vez, vamos a hacer como Mariel. No vamos a aplaudir. Vamos a mostrar los dientes. Pero no para el enojo fácil. Sino para ver dibujada la sonrisa del pueblo. Con los movimientos populares no se jode. Con nuestro pueblo tampoco. ¡Vivan las y los trabajadores de mi Patria!".

