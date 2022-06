Dólar blue explotó en la City Porteña: $240 (y contando...)

Si siguen emitiendo pesos, seguirán subiendo los dólares. Al 22 de junio, la base monetaria más pasivos remunerados sube $660.718 millones (7%). Esto no es la herencia ni la pandemia ni la guerra. Es la emisión, por más que no les guste reconocerlo Si siguen emitiendo pesos, seguirán subiendo los dólares. Al 22 de junio, la base monetaria más pasivos remunerados sube $660.718 millones (7%). Esto no es la herencia ni la pandemia ni la guerra. Es la emisión, por más que no les guste reconocerlo

image.png El gráfico de Christian Buteler advierte que con lo emitido hasta el 22 de junio por Alberto Fernández, Miguel Pesce y Martín Guzmán, el dólar CCL podría alcanzar los $270.

Esto coincide con la visión de la economista jefe de La Crypta y columnista de Urgente24, Natalia Motyl, quien afirmó:

El 2do. semestre viene muy complicado. En el escenario más probable, vamos a cerrar con un dólar blue a $270 y una brecha con el oficial del 80%. Esto se daría por:

factores estacionales en el que entran menos divisas en los últimos 6 meses del año tanto del frente externo como del pago de impuestos;

nivel de reservas del BCRA bajo;

incremento de la deuda en pesos;

recambio político;

incremento de tasas de interés de la FED; e

incertidumbre política previo a las elecciones.

Aduana promete ajustó más el cepo

Tras el nuevo cepo que lanzó el BCRA a grandes empresas y bienes suntuarios (de lujo, como aviones, autos de alta gama, etcétera), la Dirección Nacional de Aduanas dejó entrever que ajustará más los controles, operando como un recrudecimiento del propio cepo.

Por caso, informó en un comunicado que detectó sobrefacturación en importación irregular de máquinas para minar criptomonedas y recuperó US$5 millones.

En tanto, destaca Clarín que el mismo día en que Guillermo Mitchell se hizo cargo de la Dirección General de Aduanas, el organismo embistió contra Mercado Libre, una de las principales empresas del país. Como producto de una investigación comenzada en abril, el organismo que maneja el comercio exterior detectó que Mercado Pago (de Mercado Libre) y otra compañía (Ingenico) habrían importado supuestamente terminales de pago bajo una categoría aduanera diferente a la que le correspondía, según la acusación.

“Una investigación realizada a lo largo de los últimos meses le permitió a la DGA (Dirección General de la Aduana) denunciar y multar por irregularidades en importaciones de 400 mil terminales de pago entre 2019 y 2021 a las empresas Mercado Libre e Ingenico. La sanción total a ambas firmas que asciende a los US$ 15 millones”, comunicó ese organismo.

