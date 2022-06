Y continuó, sobre la actitud de Boris Johnson: "Con mucha elocuencia hizo solo hincapié en eso, hablando primero él y cuando terminó de desarrollar toda su idea de por qué había pedido la reunión, el Presidente lo paró en seco y le dijo 'No, no, Usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar'".