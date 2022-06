Dólar: "En Economía no están en condiciones de hacer nada"

En esa línea, reiteró sus críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán y a su equipo: “No hay un equipo económico, sino individualidades paralizadas. No están en condiciones de hacer nada”

Acuerdo con el FMI

En tanto, en declaraciones a radio Delta este martes (28/6), Juan Carlos de Pablo también se refirió al acuerdo con el FMI: "No le doy pelota al acuerdo con el FMI. No tiene nada que ver con la política económica, no tiene importancia cumplir las metas".

“La política económica no está dominada ni orientada por el acuerdo con el Fondo", puntualizó y recordó que" el director del FMI dijo cuando lo aprobaron que tenía altas probabilidades de incumplimiento".

Y volviendo sobre Guzmán, disparó: "tiene el título de ministro de Economía pero no lo es, no hay equipo económico".

Otras lecturas de Urgente24:

La ¿traición? de Héctor Daer, bastión de Alberto en la CGT

Importaciones: Para Pesce, sus medidas ya fueron 'exitosas'

Patricia Bullrich presiona por definiciones en JxC

El plan de Renault para sobrevivir al cepo