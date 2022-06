Live Blog Post ¿Nuevo piso para el CCL? image.png En tanto, el Riesgo País sigue acumulando subas y se ubica por encima de los 2.500 puntos básicos -precisamente 2.508-.

Live Blog Post Con lo justo... El Tesoro logró cubrir el 100% de los vencimientos del día de hoy, según lo relevado por el analista financiero, Christian Buteler.

Live Blog Post Cierre positivo en el Banco Central De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana: BCRA terminó la segunda rueda de la semana con compras por unos US$ 150 millones Y al mismo tiempo destaca: Fuentes del mercado dejaron trascender que la demanda para el pago de importaciones de energía se mantuvo algo por encima de los US$ 100 millones en la jornada de hoy

NaN-NaN-NaN NaN:NaN Llegan los dólares del FMI Argentina recibió el giro del FMI, son DEG equivalentes a US$ 3.980 millones

Live Blog Post Sube el Riesgo País Tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el ajuste del cepo del BCRA, el riesgo país volvió a subir. El riesgo país argentino medido por el banco JP Morgan vuelve a llegar este martes a sus niveles máximos históricos (desde que comenzaron a operar los nuevos bonos en septiembre de 2020), al subir 2% hasta los 2.489 puntos básicos; mientras los bonos argentinos retroceden más de 2%. Los bonos también se derrumbaban y las acciones operaban con comportamientos mixtos.

Live Blog Post Dólar MEP El dólar MEP, que le marca un piso al dólar informal, se consolidaba unos centavos por encima de los $241 a $241,53 (+0,1%). El dólar CCL, que utilizan las empresas y sirve de techo para el dólar blue, rozaba los $250 a $249,77 (+1,5%).

El analista de mercado, Christian Buteler, advirtió que la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal que genera sostener el Frente de Todos a través de más partidas presupuestarias y cargos públicos, es hoy el gran problema. A eso, hay que sumarle una emisión aún más agresiva si el mercado decide profundizar el desarme de posiciones en pesos para pasarse a dólar, teniendo en cuenta el final de la cosecha gruesa y la falta de reservas del BCRA para el segundo semestre:

Si siguen emitiendo pesos, seguirán subiendo los dólares. Al 22 de junio, la base monetaria más pasivos remunerados sube $660.718 millones (7%). Esto no es la herencia ni la pandemia ni la guerra. Es la emisión, por más que no les guste reconocerlo Si siguen emitiendo pesos, seguirán subiendo los dólares. Al 22 de junio, la base monetaria más pasivos remunerados sube $660.718 millones (7%). Esto no es la herencia ni la pandemia ni la guerra. Es la emisión, por más que no les guste reconocerlo

image.png El gráfico de Christian Buteler advierte que con lo emitido hasta el 22 de junio por Alberto Fernández, Miguel Pesce y Martín Guzmán, el dólar CCL podría alcanzar los $270.

Esto coincide con la visión de la economista jefe de La Crypta y columnista de Urgente24, Natalia Motyl, quien afirmó:

El 2do. semestre viene muy complicado. En el escenario más probable, vamos a cerrar con un dólar blue a $270 y una brecha con el oficial del 80%. Esto se daría por:

factores estacionales en el que entran menos divisas en los últimos 6 meses del año tanto del frente externo como del pago de impuestos;

nivel de reservas del BCRA bajo;

incremento de la deuda en pesos;

recambio político;

incremento de tasas de interés de la FED; e

incertidumbre política previo a las elecciones.

Aduana ajustó más el cepo

Tras el nuevo cepo que lanzó el BCRA a grandes empresas y bienes suntuarios (de lujo, como aviones, autos de alta gama, etcétera), la Dirección Nacional de Aduanas dejó entrever que ajustará más los controles, operando como un recrudecimiento del propio cepo.

Por caso, informó en un comunicado que detectó sobrefacturación en importación irregular de máquinas para minar criptomonedas y recuperó US$5 millones.

En tanto, destaca Clarín que el mismo día en que Guillermo Mitchell se hizo cargo de la Dirección General de Aduanas, el organismo embistió contra Mercado Libre, una de las principales empresas del país. Como producto de una investigación comenzada en abril, el organismo que maneja el comercio exterior detectó que Mercado Pago (de Mercado Libre) y otra compañía (Ingenico) habrían importado supuestamente terminales de pago bajo una categoría aduanera diferente a la que le correspondía, según la acusación.

“Una investigación realizada a lo largo de los últimos meses le permitió a la DGA (Dirección General de la Aduana) denunciar y multar por irregularidades en importaciones de 400 mil terminales de pago entre 2019 y 2021 a las empresas Mercado Libre e Ingenico. La sanción total a ambas firmas que asciende a los US$ 15 millones”, comunicó ese organismo.

