Patricia Bullrich presiona por definiciones en JxC

Con el recambio generacional que afronta el PJ cordobés, para Juntos por el Cambio la oportunidad de teñir completamente de amarillo la provincia opositora es única. Y la potencia de una victoria así, que de darse sería antes de las elecciones nacionales, podría valer oro.

En ese sentido, la disputa no sale de dos nombres: Luis Juez o Rodrigo De Loredo. Ambos dirigentes, que hoy mantienen una estrecha sociedad, son la discusión en cuestión de la dirigencia local y nacional ya que la conjugación de sus nombres puede cambiar fuertemente el resultado electoral.

Por un lado, Luis Juez representa las aspiraciones de un dirigente que hace años está en pugna por ser referencia y que considera que ya es su turno para hacer un último intento. En él, consideran los cercanos, está el candidato mejor plantado para intentar arrebatarle la gobernación al schiarettismo.

En la misma sociedad, pero del otro lado, está Rodrigo De Loredo. El diputado por Córdoba es el impulsado por los radicales para que el partido centenario tenga un candidato a gobernador.

Más que una interna, Juntos por el Cambio se encuentra frente a un dilema. Con Luis Juez a la cabeza y Rodrigo De Loredo a la intendencia, la potencia del tándem que ya ganó ampliamente en 2021 tiene serias chances de quedarse con la gobernación.

Mientras que la otra opción, de Rodrigo De Loredo como referente, implica la división partidaria ante un Luis Juez que no claudicará en sus opciones, y el riesgo de perder la elección. La advertencia del senador fue clara: o es él o rompe con Juntos por el Cambio, creando el efecto 2019, donde JxC fue devastado fruto de dos candidaturas simultáneas.

Ante ese escollo, al que se suma el interés de algunos dirigentes nacionales por lograr un acuerdo con el PJ cordobés que trueque la provincia por el nombre de Juan Schiaretti, Patricia Bullrich aseguró que las encuestas definirán el destino cordobés de Juntos por el Cambio.

“El hecho de no haber PASO en Córdoba demuestra que el poder cordobés no quiere que vayamos juntos, lo tenemos que entender. Ya nos pasó que fuimos divididos y mantuvimos el mismo gobierno”, explicó con claridad. Hay un sector de la coalición a la que le interesa que eso se repita, y otra a la que no.

“Yo tampoco quiero decidir por los cordobeses. Igual, el otro día lo estuvimos hablando en la Mesa Nacional (de Juntos por el Cambio, que sesionó el viernes en Río Cuarto), y quedamos que a fin de este mes, como máximo tenemos que tener el sistema de decisión para Córdoba”, aseguró, intentando ocultar su intromisión. Para la presidenta del PRO, la definición local urge ya que, a medida que los plazos se sigan estirando, más posibilidades hay de que el candidato del peronismo, Martín Llaryora, se levante de la crisis que enfrenta en las últimas semanas.

Así las cosas, la presión de Patricia Bullrich, y probablemente la cúpula nacional de Juntos por el Cambio, está en marcha. Habrá que ver qué intereses priman: o ganar la provincia, o lograr un acuerdo mayor con el PJ cordobés.

