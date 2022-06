Patricia Bullrich prometió eliminar los planes sociales

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, salió al cruce de la propuesta de la líder del PRO de eliminar los planes sociales en un plazo de “seis meses”. En su Twitter escribió:

“La presidenta del PRO quiere sacar los planes en 6 meses. Como si no hubieran gobernado y además no los hubiesen duplicado”. Y agregó: “Hablar de "sacar o poner" planes es querer que los pobres siempre sean pobres. Buscamos transformar planes en empleo y no RT's que alimenten las grietas”.

Captura de pantalla (50).png

Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social olvida que su cartera concentra el mayor presupuesto en gasto social del Gobierno y que durante el año pasado gastó más de 7 billones de pesos en planes sociales.

Frente a las criticas de Zabaleta, el diputado de JXC Gerardo Milman salió a respaldarla a través de la misma red social: "En 2001, ante el aumento de la pobreza el Estado respondió con planes sociales. La pobreza creció igual. Con @patobulrrich vamos a convertir los planes en empleo genuino e invertir en educación para que puedan salir de la frustración a la que ustedes los someten @Juanzabaletaok".

¿Corralito 2023?

Tras el acto de unidad de Juntos por el Cambio en el Yacht Club de Olivos, la presidenta del PRO lanzó una curiosa afirmación que generó polémica en redes sociales: "Estamos convencidos que Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo. Luego, con la confianza, vendrá. Y para eso vamos a tener que tomar algo que es una realidad", sostuvo. De esta manera, insistió en la necesidad de ir hacia una economía bimonetaria:

"Las economías bi monetarias han dado mucho resultado por eso hay que tener un BCRA que prohíba la emisión de moneda y permita que se pueda hacer circular el dinero sin impuestos, por ejemplo sacando el impuesto al cheque".

Las declaraciones de Patricia Bullrich fuera de contexto recuerdan el trágico corralito del 2001 que impedía el retiro de efectivo de los bancos.

Más contenido en Urgente24

"Cambios profundos" para la refundación el FdT

Alberto Fernández, "el macho del off" que dio "vergüenza ajena"

Fabiola Yañez es blanco de críticas por la Cumbre de las Américas: el motivo

Ganaron el Gordo de Fin de Año y un alud los enterró vivos

Clarín en ridículo: Polémico título sobre el hijo de Valeria Mazza