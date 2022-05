Patricia Bullrich quiere eliminar los ministerios de Educación y Salud

También declaró que esta “agencia” estaría encargada de medir la calidad educativa con pruebas cruzadas, confrontando el desempeño de las distintas provincias. Además, con firmeza, aseguró que replicaría el mismo modelo en el Ministerio de Salud. Convencida de su proyecto, la presidenta del Pro afirmó que de esta manera “el estado nacional proveería un servicio real (de educación y de salud)”.

Cuestionada sobre la posibilidad de la ejecución de esas reformas estructurales, Bullrich dijo que está "absolutamente segura" de poder aplicarlas. "En el Ministerio de Seguridad no fui gradualista, la jugué a un cambio y en cuatro años lo pudimos mostrar", se jactó.

Precisó también: "La Argentina necesita de un carácter, de una personalidad, de una fuerza. La presidencia que viene no será normal, será una presidencia con mucho coraje, que se anime a romper todos los mitos que hay en la Argentina, a romper las trampas que hay en la Argentina, porque no podemos salir y estamos repitiendo los mismos errores", transmitió la ex funcionaria macrista.

Concluyó: “Si las hormigas quieren venir a concertar, voy a concertar, pero sino patearé el hormiguero”.

Otro “palito” a Larreta

Tal como contó Urgente24 en otra ocasión, Patricia Bullrich volvió a arremeter contra el jefe de gobierno porteño. En un determinado momento de la entrevista, la presidenta del PRO Bullrich advirtió a Horacio Rodríguez Larreta que no piense que debido a su condición de Jefe de la Ciudad se encuentra apto para utilizar la caja para sostener su campaña política . "Si empezamos a utilizar la caja de la Ciudad, arrancamos mal. Empecemos a no usarla porque es plata de los ciudadanos y está mal".

Consultada sobre sus diferencias con Larreta, aclaró: “Me diferencia la personalidad. También el animarse. Él cree que debe juntar el 70% de la dirigencia política para gobernar. Yo creo que si juntas al 70% en cuatro años no movés nada”, sentenció.

