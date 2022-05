"Es una vergüenza que el Presidente de la Nación haya venido para quedarse en cuartito guardado. Lamento que el Presidente no tenga lo que debería tener para enfrentarnos cara a cara", insistió Bullrich en la vereda del juzgado civil 21 al tiempo que narró que ratificó sus declaraciones en torno a la falta de acuerdo con Pfizer en la pandemia.

A raíz del episodio, la tensión se trasladó a redes sociales e internautas y militantes de lado y lado salieron a defender a los dirigentes. Por un lado, los seguidores de Patricia Bullrich posicionaron la etiqueta "Alberto Fernández cagón", mientras que los seguidores del Presidente instalaron el "Bullrich mentirosa".

"Dañar el honor del presidente: 100 millones. Dañar el honor de todos los argentinos: 3 millones. #AlbertoCagon... El cagon de @alferdez no entro a la mediación con @PatoBullrich hizo un circo en la vereda pero no quiso estar frente a frente con Patricia... Por qué no fuiste a levantar el dedito y a gritarle a Patricia Bullrich? #AlbertoCagón...", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social en contra del Presidente.

Sin embargo, los mensajes contra Patricia Bullrich fueron aún más duros, y no faltaron las críticas, las opiniones, los insultos y los memes en contra de la líder del PRO y exministra de Seguridad nacional.

"#BullrichMentirosa. Patricia Bullrich tiene “Más transferencias que un Corsa”... Levanten la mano los que recuerdan que Bullrich es una miserable que le bajó un 13% las jubilaciones dejando a millones de jubilados en la pobreza sin poder comer 2 comidas diarias #BullrichMentirosa... No tuvo problema de entregar militantes a los milicos. Ni de recortar jubilaciones a jubilados. Ni de llamar 50 veces a Nisman. Menos de mentir sobre Santiago Maldonado. Imaginate si va a tener problema de generar fake sobre las Pfizer. #BullrichMentirosa y un montón d cosas más... #BullrichMentirosa No solo es mentirosa. Dice la leyenda que ha sido entregadora de compañeros desde que era joven. Dice la realidad que no le temblo el pulso para robarles el 13% a los viejos. Eso es la lider de la derecha", fueron algunos reclamos que se viralizaron en las redes.

Según trascendió, el interior del juzgado, tanto el Presidente de la Nación como la líder del PRO estuvieron en habitaciones separadas.

Al haber sido ratificado sus dichos por parte de Bullrich ahora procede la demanda, o sea aquella que inicialmente entabló el Presidente a través de su abogado Gregorio Dalbón. Para los tiempos de la demanda el juez civil 21 no tiene plazos establecidos y lo que resuelva podría ser apelado a la Cámara Nacional en lo Civil que tiene la última palabra.

