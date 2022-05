Patricia Bullrich más "halcón" que nunca

La presidenta del PRO, además aseguró que aceptaría ir a una interna con cualquiera de sus compañeros de la coalición defiendendo el sistema de las Paso: “Las primarias son un sistema totalmente democrático. Son un buen sistema de selección, sino habría que elegir a dedo, y quien es el que decidiría. Es un sistema donde vos expones en el marco de tu partido las razones por las que vos serías el que mejor podría llevar las riendas del gobierno”.

Más internas y contradicciones

Respecto a la posibilidad de establecer algún tipo de alianza con Javier Milei, Patricia Bullrich manifestó su disconformidad con el comunicado oficial de la agrupación en el que se rechaza la inclusión del diputado. Sus declaraciones son dudosas porque Gerardo Morales, presidente de la UCR, días atrás alegó que ella misma había redactado aquel informe.

Ante esto Bullrich se defendió asegurando que llegó tarde a la reunión: “Yo quise intentar cambiar el comunicado”. Explicó que la totalidad de Juntos por el Cambio no le cerró la puerta al Libertario, sino solo una parte de la coalición. En este sentido la ex ministra de seguridad dejó entrever las internas y contradicciones en el partido: “Las decisiones se toman por unanimidad y si yo estoy en desacuerdo, que soy la presidenta del PRO, con esa postura no hay unanimidad”. También mencionó que Mauricio Macri estaba en desacuerdo con el comunicado y confesó que a él, al salir del Instituto Hannah Arendt le susurró “esto es una cagada”.

Sin embargo negó que el PRO establezca algún tipo de acuerdo con Milei por fuera de Juntos por el Cambio y apostó a la unidad de la coalición. “Nosotros vamos a cuidar Juntos, pero me parece muy tonto en este momento pensar a un año y cuatro meses de las elecciones cerrarle la puerta a alguien por miedo a la competencia. Me parece que no tiene ningún sentido”, concluyó.

El viernes pasado Patricia Bullrich participó de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio reunida en la Matanza con la insólita ausencia de Mauricio Macri donde se discutieron las políticas sociales de cara al 2023 y se formularon críticas al gobierno de Alberto Fernández. A la reunión también asistieron los funcionarios del espacio Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

