El Peronio, la batalla cultural y la muerte del BCRA

La gran grieta argentina no es la que inventó Jaime Durán Barba como soporte del marketing electoral de Mauricio Macri (¿seguirá encantando serpientes Jaime?): kirchneristas vs. macristas. La verdadera grieta argentina es entre MQD vs. Ezeicistas. Y quien no lo comprenda, no entiende ni dónde queda la Argentina: 'Me quedo (a pelearla)' vs. 'Ezeiza es la Salida'. La Crypta navega en aguas agitadas por esa tensión. Agustín Kassis es un MQD y Valentino Krauss es 'Ezeicista'. El Peronio es el vínculo posible, criptomoneda también batalla cultural y proyecto comunicacional. Para Urgente24 es un 'think tank siglo 21' (autosustentable, obviamente).