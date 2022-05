La nota decía además que Bitcoin parece estar infravalorado en este momento, y que US$ 38.000 es un precio justo para la criptomoneda número uno. El precio objetivo de US$ 38.000 que JP Morgan tiene para bitcoin representa una ventaja de alrededor del 30% con respecto al precio actual de US$ 29.587.

image.png Fuente: CoinMarketCap

En febrero, cuando bitcoin cotizaba por encima de los US$ 40.000, el banco también dijo que el valor razonable de BTC ronda los US$ 38.000.

Ahora, los estrategas de JP Morgan también señalaron que es "crucial" para los criptoactivos en general que el capital de riesgo (VC) continúe fluyendo hacia el espacio. Agregó que hay pocas señales de que la financiación se esté agotando, a pesar del reciente colapso de Terra (LUNA). La nota destacaba que:

Hasta ahora, hay poca evidencia de que la financiación de capital de riesgo se esté secando después del colapso de Terra. De los 25.000 millones de dólares de financiación de capital riesgo hasta la fecha, casi US$ 4.000 millones de provinieron después de Terra. Nuestra mejor suposición es que la financiación de capital de riesgo continuará y se evitará un largo invierno similar al de 2018/2019 Hasta ahora, hay poca evidencia de que la financiación de capital de riesgo se esté secando después del colapso de Terra. De los 25.000 millones de dólares de financiación de capital riesgo hasta la fecha, casi US$ 4.000 millones de provinieron después de Terra. Nuestra mejor suposición es que la financiación de capital de riesgo continuará y se evitará un largo invierno similar al de 2018/2019

