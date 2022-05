Espiral de la muerte: Dólar, bitcoin y 2do. semestre

El líder de Republicanos Unidos, que suele ser bastante sensato a la hora de pronosticar la economía de corto y mediano plazo, insistió en “vamos a ir a inflaciones muy, muy altas. Todo va a ser complicado de acá a fin de mandato".

Consultado sobre la posibilidad de que el índice alcance el 100% para fin de año, el economista afirmó que se está "muy cerca de ese evento este año".

"Es un milagro que no hayamos llegado ya. Seguro arriba del 80% vamos a estar. Vamos a ver cómo resuelven los problemas", profundizó.

Dólar en el mundo e inflación en USA y en Argentina: ¿Un laberinto sin salida?

Ahora, es interesante el tema porque para los argentinos en particular es un combo muy complicado huir del peso para refugiarse en el dólar, mientras la moneda estadounidense pierde valor -obviamente no tanto como el peso- como no lo hacía desde hace 5 años y los precios de bienes y servicios se disparan aquí y en el mundo y en la Argentina con índices de inflación históricos.

A su vez, no hay créditos para adquirir autos o inmuebles a tasa fija.

El lunes, cuando se inauguró en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía enfrenta "quizás su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial".

"Nos enfrentamos a una potencial confluencia de calamidades", dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un comunicado en el que también intentó descartar una recesión global pero planteó la escasez de alimentos e inflación como los frentes más complicados en el corto plazo.

000_9W84J9.jpg Las cosas no andan bien en el mundo. El peso, el dólar, las acciones, los bonos y hasta las criptomonedas se desploman. Todo muy inestable.

Dólar o plazo fijo o criptomoneda

En general, los inversores recomiendan armar plazo fijo UVA hasta agosto -es decir, que en agosto se cumpla el plazo de 90 días- y luego comprar dólares o directamente hacerlo ahora si el temor es muy grande.

En cuanto a aquellos que ya tienen dólares y no saben qué hacer para evitar la licuación que lleva dos años, el analista de mercado Salvador di Stéfano, consideró:

Seguimos recomendando el plazo fijo ajustado por inflación y la compra de bonos globales en dólares, en especial los que vencen en el año 2030 y 2038, estos bonos pueden ser utilizados para obtener financiamiento bajo la modalidad de caución, hoy con una tasa inferior al 50% anual Seguimos recomendando el plazo fijo ajustado por inflación y la compra de bonos globales en dólares, en especial los que vencen en el año 2030 y 2038, estos bonos pueden ser utilizados para obtener financiamiento bajo la modalidad de caución, hoy con una tasa inferior al 50% anual

Pero también subrayó: " El valor del dólar está en un nivel muy bajo y es un buen momento para invertir en este instrumento. El euro a nivel internacional está bajando, pero por el momento no aconsejamos comprar este activo. La inflación en Europa se ubica en el 7,4% anual, en Gran Bretaña el 9,0% anual y en Estados Unidos el 8,3% anual, no obstante, las tasas de interés en Europa no llegan al 1% anual, mientras que en Estados Unidos, colocado a 3 años, conseguís colocando el dinero a una tasa del 2,9% anual. Como las tasas son negativas frente a la inflación, consideramos que los precios pueden seguir a la suba en el mundo, lo que tarde o temprano impactará también sobre Argentina".

Di Stéfano insiste en arriesgarse si el ahorrista ya cuenta con suficiente dinero como para comprar una propiedad:

Seguimos recomendando compra de propiedades a los precios actuales, si bien la rentabilidad sobre los alquileres cobrados no luce relevante, es probable que con un nuevo gobierno en el año 2023 tengamos una fuerte suba de los activos inmuebles Seguimos recomendando compra de propiedades a los precios actuales, si bien la rentabilidad sobre los alquileres cobrados no luce relevante, es probable que con un nuevo gobierno en el año 2023 tengamos una fuerte suba de los activos inmuebles

" En resumen, los activos financieros están sufriendo un alto estrés, que difícilmente lo puedan superar en el corto plazo. Hay que comprar pensando en acopiar bonos en dólares para obtener buenas rentabilidades a un año vista.

Las propiedades son un muy buen negocio, que se materializará a mediano plazo, ya que los precios actuales están lejos de los observados durante los años 2017/18. Para los que tengan liquidez en pesos el plazo fijo ajustado por inflación es una muy buena alternativa", cerró.

Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, dijo en Ámbito Financiero de cara al segundo semestre: "El poder de fuego para manejar disparadas del tipo de cambio va a ser menor. El inversor agresivo buscará sacar provecho del carry lo más que se pueda, pero el ahorrista más conservador debería considerar ya perder el costo de oportunidad de estar en CER e ir trasladando parte de sus inversiones a la dolarización para estar más tranquilo y cubrirse de eventuales presiones cambiarias".

Criptomonedas: “Bitcoin entró en el espiral de la muerte”

En su último boletín, La Crypta, graficó:

Como resultado de la subida de tasas de interés de la FED, el mercado de las criptomonedas ha sido afectado enormemente. Es más, se estima que la capitalización de todas las criptomonedas se ha reducido desde los US$ 2,9 billones de noviembre del año pasado, según Coinmarketcap, a los US$ 1,3 billones, un 55% de reducción en su valor.

Entre los inversores muchos ya se están preocupando de que la caída de las criptomonedas sea de largo plazo. Más allá de que la minería todavía no ha sido afectada por la caída del precio de las criptomonedas, lo cierto es que si la caída persiste o se estanca existe el riesgo de que afecte la minería o genere un “efecto dominó”. Si las rentabilidades siguen cayendo, las mineras con los costos más altos podrían cerrar y presionar a la baja el precio de las criptomonedas, disparando un efecto dominó con más cierres de minerías. Otro de los riesgos es que los grandes inversores podrían vender sus criptomonedas o regular las criptos.

Natalia Motyl, Economista Jefe y flamante columnista de Urgente24, explica “la política monetaria más contractiva está afectando a todos los mercados del mundo. No me preocuparía, por el momento, sobre los riesgos y lo vería como una apuesta a largo plazo. Dado el rápido crecimiento del mundo cripto en todo el mundo, se ha instalado en el imaginario de que se puede sacar un retorno inmediato y muchos se vuelcan sin entender el verdadero valor que trae la tecnología blockchain y con ella el bitcoin. Por lo tanto, para todos aquellos que hoy están impacientes mi recomendación es estudiar bien sobre el tema. En finanzas el principal error se hace desde la ignorancia”.

Agustín Kassis dice que lo que pasa es que “cuando cae el valor de las criptomonedas ya no le es rentable a los mineros, apagan las máquinas porque no pueden subsistir con los costos energéticos que le produce minar. Entonces los bloques comienzan a salir más lentos entonces se tarda más tiempo a que haya un ajuste de dificultad, lo hace automáticamente BTC, es decir, se requiere menos poder de cómputo para seguir en la misma velocidad que había. Esto ya está pensado de la misma manera que sube la dificultad cuando hay más mineros, no lo afecta. Además, hay pocas criptomonedas que tienen el mismo algoritmo que bitcoin".

