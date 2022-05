Se termina la minería de Ethereum, asegura este experto

image.png

Este viaje de la criptominería ha sido muy entretenido, llevo año y medio minando, he aprendido bastante. No es un video de despedida ni nada, yo seguiré minando así haga 1 dólar diario. El problema es que estoy llegando a ese límite. Así es. Estoy generando US$ 50 al día, prácticamente de ganancias son US$ 17 al día, pues 33 dólares se van en consumo eléctrico de todo mi equipo. Estoy llegando a mi límite, en el cual voy a tener que tomar una decisión drástica de apagar los rigs o seguir minando, aunque esté obteniendo pérdidas Este viaje de la criptominería ha sido muy entretenido, llevo año y medio minando, he aprendido bastante. No es un video de despedida ni nada, yo seguiré minando así haga 1 dólar diario. El problema es que estoy llegando a ese límite. Así es. Estoy generando US$ 50 al día, prácticamente de ganancias son US$ 17 al día, pues 33 dólares se van en consumo eléctrico de todo mi equipo. Estoy llegando a mi límite, en el cual voy a tener que tomar una decisión drástica de apagar los rigs o seguir minando, aunque esté obteniendo pérdidas