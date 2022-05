Alberto Fernández dijo que quiere evitar "una derrota épica"

En este sentido, Alberto Fernández negó que existan diferencias de criterio en su gobierno. De acuerdo a su mirada, todos los funcionarios coinciden en no enviar un proyecto de ley al Congreso porque el oficialismo no tiene los votos necesarios para sancionar una suba de retenciones. “Julián Domínguez dice que no vamos a mandar ninguna ley y claro; ¿para qué la voy a mandar si no va a salir?”, se preguntó.

Y agregó: "Este tema de las derrotas épicas a mí no me convence. Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿Qué es lo que proponen?"

"Yo no creo en las derrotas épicas; las derrotas épicas son derrotas”, aseveró.

En otro tramo del reportaje, Alberto Fernández se mostró incluso dispuesto a propiciar un debate público sobre la cuestión. “Yo propongo dar el debate de las retenciones, pero hagámoslo público. Ellos ya dijeron que no lo van a aceptar. Hay que dar los debates de cara a la gente. Yo lo estoy dando. Le explico a la gente qué pasa con la inflación. Desde el 2008, las retenciones son un tema tabú del que nadie quiere hablar”, desarrolló.

Asimismo, dijo que se encuentra trabajando para "que los salarios le ganen a la inflación". "Entre el año 2003 y 2015, el salario real aumentó 19 por ciento. Desde el 2016 al 2019, el salario real cayó 20 puntos. Perdimos en 4 años lo que nos llevó 12. Recuperar eso en este contexto es un problema inmenso. Nosotros estamos decididos a que los salarios le ganen a la inflación. Es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre que el mundo ofrece. El mayor esfuerzo es mejorar los salarios".

