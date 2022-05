Esta bebida aumenta su riesgo de Alzheimer en el futuro

¿Qué le hace mal al cerebro?

Por un lado, los refrescos contienen mucha azúcar, y se sabe que el exceso de azúcar está relacionado con efectos tóxicos para el cerebro, entre ellos: deterioro de la memoria, problemas en el estado de ánimo, problemas de adicción.

También, una ingesta excesiva de esta bebida azucarada aumenta la probabilidad de tener diabetes tipo 2. Y según el sitio Business Insider:

Esto a su vez dispara las posibilidades de padecer Alzheimer.

Otro efecto negativo tiene que ver con el eje intestino-cerebro.

La Dra. Christine Bishara, MD, ubica a la gaseosa light entre los alimentos que aumentan el riesgo de Alzheimer.

Ella dijo a Eat This, Not That: "Los refrescos de dieta con todos los edulcorantes artificiales también alteran el intestino y reducen la diversidad".

Y se cree que la disminución de la diversidad intestinal puede contribuir a la demencia o Alzheimer.

Esto ocurre por la interrupción del eje intestino-cerebro a través de la transmisión de proteínas anormales a través del nervio vago que envía señales desde el intestino al cerebro.

Finalmente, otro dato importante es lo que dice el portal Psicología y Mente: "Los refrescos son compuestos preparados que contienen ácido Aspártico y Femilamina, sustancias que causan daños a las células cerebrales".

Síntomas de Alzheimer

Según la Asociación de Alzheimer, estos son los 10 signos temprano de la enfermedad de Alzheimer:

Pérdida de memoria que altera la vida cotidiana Desafíos en la planificación o resolución de problemas Dificultad para completar tareas familiares Confusión con el tiempo o el lugar Dificultad para comprender las imágenes visuales y las relaciones espaciales Nuevos problemas con las palabras al hablar o escribir Extraviar cosas y perder la capacidad de volver sobre los pasos Disminución o mal juicio Retiro del trabajo o actividades sociales Cambios de humor y personalidad

