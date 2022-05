Luis Ventura fue contra Jorge Rial, pero complicó a Telefe

image.png Jorge Rial como conductor de Gran Hermano en Telefe.

Esta acusación ubicó a Luis Ventura como receptor de múltiples réplicas. Primero, Jorge Rial lo describió como "despechado" y chicaneó al periodista, recordándole que el año pasado informó, erróneamente, la muerte del locutor Cacho Fontana. Por otro lado, Marianela Mirra también se expidió, aunque decidió apuntar contra los dos periodistas: "No me van a hacer saltar como siempre, mala estrategia Ventu. Beso en la cola a los dos, ya se van a volver a juntar, si son tal para cual".

Ahora bien, más allá de estos clásicos idas y vueltas a los que ya está acostumbrado el público, desde Telefe este cruce podría significar un verdadero dolor de cabeza. Resulta que el canal propiedad de Paramount+ ya tiene confirmó el regreso del reality show de origen neerlandés para octubre de este año y las denuncias de Ventura podrían ser una muy mala publicidad, dado que dejó entrever que la participación del público en el certamen es de poca importancia cuando hay nombres de peso de por medio.

"Estamos hablando de un programa, donde había que buscar los mejores beneficios, el mejor rating y la mayor recaudación", lanzó Luis Ventura. Y si bien es cierto que son pocas las personas que no sospechan del poder del guión detrás de ciclos como MasterChef o El Hotel de los Famosos, programas como Gran Hermano y La Voz le dan la posibilidad a los televidentes de sentirse parte esencial de los certámenes, lo cual se traduce en rating.

image.png Telefe ya promociona Gran Hermano 2022.

El antiguo productor de la versión argentina de Gran Hermano, Marcos Gorban, salió rápidamente a desmentir a Luis Ventura: "La empresa que hace los votos no es el canal, hay un auditor, hay un escribano. Que pase es imposible. Y doy mi testimonio como testigo, que si está hablando en particular de Marianela Mirra es absolutamente falso, yo estuve como productor en ese programa y se trabajó con mucha transparencia y honestidad".

Más allá de las declaraciones de Luis Ventura, que produjeron un gran revuelo en el mundo mediático, lo más factible es que el regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe sea un éxito total. Sin embargo, desde el canal de las tres pelotas deberán actuar con precaución y evitar a toda costa que sospechas, que pongan en duda la veracidad del programa, vuelvan a aparecer.

¿Qué pasó entre Jorge Rial y Luis Ventura?

La animosidad que existe entre Jorge Rial y Luis Ventura no es novedad. Ambos se conocieron en 1987. Eran íntimos amigos, colegas e incluso forjaron lazos familiares (Ventura es padrino de una de las hijas de Rial). Sin embargo, en 2014 la relación se cortó abruptamente, luego de que a raíz del escándalo del actual presidente de APTRA al salir a la luz su infidelidad y un hijo extramatrimonial, Rial le pidiera que abandonara Intrusos.

Tiempo después, Luis Ventura reveló cómo fue esa charla en privado: "Él (Rial) a mí me dio una licencia, fue un mano a mano entre los dos en un camarín. Me dijo que me tome una licencia. Me dijo que me quería proteger y nada más. Pero 24:00 horas después dijo al aire que me había despedido. El despido fue al aire, no fue en persona".

image.png Luis Ventura y Jorge Rial se conocieron en la redacción de Crónica.

Además, Ventura también debió abandonar la Revista Paparazzi, que capitaneaba junto a Jorge Rial y también el programa de Radio La Red. Hace poco, Ventura dijo sobre Rial: "Era mi hermano, de la misma manera que yo tapé, y sigo tapando, y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que aguanté y él sabe que callé. Viví 40 años queriéndolo".

