Luis Ventura pone en jaque los Martín Fierro del Streaming: "Si me rompen..."

Lo que más lo molestó fue enterarse por terceros. "Me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Si hay una lista y yo no la sé, entonces no puedo autorizar algo que no conozco. Estoy enojado, punto", cerró.

Ventura vs. el mundo digital: los Martín Fierro no se negocian

Lo que pasa con los Martín Fierro del Streaming no es un capricho ni un berrinche. Es parte de un choque generacional que se viene dando hace rato entre los medios tradicionales y los nuevos gigantes digitales. Migue y Occhiato son hoy las dos caras más fuertes del entretenimiento online: manejan audiencias enormes, llenan teatros, venden marcas, y mueven cifras que antes eran impensadas fuera de la televisión.

Ventura, en cambio, defiende el sistema de premios como institución. Desde su lugar en APTRA, ve cómo el streaming avanza sin reglas claras y sin la jerarquía que él considera necesaria. Por eso su bronca: no se trata solo de una lista filtrada, sino de una sensación de descontrol. "Si usan al Martín Fierro, APTRA es la responsable. Entonces la decisión es la de APTRA, nadie más", remarcó.

image El conflicto refleja el choque entre la tele tradicional y el streaming. Ventura defiende la legitimidad de APTRA para organizar y decidir los premios, manteniendo el control institucional.

Y tiene razón. Más allá de los egos, la pelea por el streaming muestra quién tiene la legitimidad de premiar y reconocer en un medio que ya no responde a las mismas lógicas que antes.

Mientras en redes los seguidores de Olga y Luzu se cruzan por quién merece más, Ventura intenta mantener el timón de un barco que, a veces, parece navegar en otra frecuencia. Entre la tele de aire y los podcasts por Twitch, la brecha se nota.

Y ahí está él, parado en el medio, bancando la parada, con un mensaje claro: si lo dejan afuera, el show no sigue. Porque para Ventura, los premios se respetan o no se hacen.

