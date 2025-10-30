Luis Ventura se pudrió por la polémica en torno a los Martín Fierro de Streaming y dejó claro que no se piensa quedar de brazos cruzados. La pelea entre Migue Granados y Nicolás Occhiato por las ternas filtradas lo puso contra las cuerdas, por lo que tomó una decisión sobre cómo seguir con el premio, aunque promete dar que hablar.
CORTA LA BOCHA
Luis Ventura pone en jaque los Martín Fierro del Streaming: "Si me rompen..."
El presidente de APTRA, Luis Ventura, adelantó una fuerte decisión que tomará con los Martín Fierro del Streaming si lo siguen puenteando en la organización.
Enojado, Luis Ventura salta contra los Martín Fierro
Cuando Luis Ventura se calienta, no lo disimula. Desde el programa Ya Fue Todo (Vorterix), le preguntaron por el escándalo entre Migue Granados y Nicolás Occhiato, y él respondió con claridad: "Dejame que me informe, no quiero hablar boludeces. Yo ya no estoy hablando como periodista, estoy hablando desde un lugar dirigencial de una entidad que está organizando un montón de cosas, y dentro de esa organización hay una cara visible que es la mía".
La polémica arrancó cuando se filtró una lista de ternados y transmisores oficiales de los premios sin que Luzu TV, el canal de Occhiato, estuviera al tanto. Según le explicaron al aire, eso generó el enojo de parte del equipo de Luzu, que se sintió desplazado en favor de Olga, el canal de Migue Granados.
Ventura, que asegura no haber visto ninguna lista, fue directo: "¿Quién determinó esa lista? No lo vi, no vi ninguna lista. ¿Quién es el presidente de APTRA? Entonces, ¿quién tiene que autorizar?". Y remató con una advertencia que retumbó fuerte: "A mí donde me rompan las pelotas, levanto el premio. Y si no, me voy".
El periodista dejó claro que no quiere ser parte del conventillo entre los streamers. "¿A vos te parece que yo voy a estar en el cotilleo de lo que dice uno o el otro? Papi, APTRA organiza los Martín Fierro. Es APTRA, entiéndanlo, APTRA", insistió.
Lo que más lo molestó fue enterarse por terceros. "Me molestó que hagan boludeces y que me puenteen. Si hay una lista y yo no la sé, entonces no puedo autorizar algo que no conozco. Estoy enojado, punto", cerró.
Ventura vs. el mundo digital: los Martín Fierro no se negocian
Lo que pasa con los Martín Fierro del Streaming no es un capricho ni un berrinche. Es parte de un choque generacional que se viene dando hace rato entre los medios tradicionales y los nuevos gigantes digitales. Migue y Occhiato son hoy las dos caras más fuertes del entretenimiento online: manejan audiencias enormes, llenan teatros, venden marcas, y mueven cifras que antes eran impensadas fuera de la televisión.
Ventura, en cambio, defiende el sistema de premios como institución. Desde su lugar en APTRA, ve cómo el streaming avanza sin reglas claras y sin la jerarquía que él considera necesaria. Por eso su bronca: no se trata solo de una lista filtrada, sino de una sensación de descontrol. "Si usan al Martín Fierro, APTRA es la responsable. Entonces la decisión es la de APTRA, nadie más", remarcó.
Y tiene razón. Más allá de los egos, la pelea por el streaming muestra quién tiene la legitimidad de premiar y reconocer en un medio que ya no responde a las mismas lógicas que antes.
Mientras en redes los seguidores de Olga y Luzu se cruzan por quién merece más, Ventura intenta mantener el timón de un barco que, a veces, parece navegar en otra frecuencia. Entre la tele de aire y los podcasts por Twitch, la brecha se nota.
Y ahí está él, parado en el medio, bancando la parada, con un mensaje claro: si lo dejan afuera, el show no sigue. Porque para Ventura, los premios se respetan o no se hacen.
