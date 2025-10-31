Según Eduardo Feinmann, esto tendría que hacer Javier Milei para "barrer" en 2027

La llave del 2027 según Eduardo Feinmann

Mirando provincia por provincia, los números confirman un fenómeno que se sale de simple carisma: en CABA, Milei quedó primero con 30,1%, desplazando al PRO después de 18 años; en Misiones, alcanzó 21,9% con Diego Hartfield como candidato; en Salta y Chaco, sumó bancas clave, muchas veces aliándose estratégicamente con fuerzas de dichas provincias.

En medio del debate político, Feinmann también hizo referencia al aumento que aplicará la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de entre 29% y 35% en el nomenclador nacional para prestaciones a personas con discapacidad, vigente entre octubre y diciembre. La medida busca garantizar la continuidad de los servicios y acompañar la evolución de los costos del sector, luego de meses de reclamos por ajustes atrasados y cortes de servicios, y se complementa con la restitución de pensiones suspendidas por resolución judicial.

image La reelección de Milei dependerá de su capacidad de traducir su popularidad en políticas efectivas y resultados económicos concretos.

La victoria de La Libertad Avanza además garantiza un tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso, lo cual asegura su influencia legislativa y condiciona las iniciativas del oficialismo.

Esto, sumado a su control territorial, hace que cualquier análisis de 2027 deba considerar cómo Milei traduce su discurso en políticas efectivas, porque la elección ya no es solo una cuestión de imágenes o de marketing político, sino de números, de gestión y de peso territorial en cada provincia.

