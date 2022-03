Jorge Rial amenaza a Pallares y prometió tirar "una bomba"

Además, por si fuera poco, Rial confirmó que también compartirá los chats que tuvo Adrián Pallares con Leopoldo Luque, el neurocirujano involucrado en la causa Maradona. “Me comprometo a leerlos mañana. Voy a explicar de dónde salía la información, a cambio de qué… Cuando me pidieron por favor que no se conocieran estos chats, yo no los mostré”.

Y advirtió: “No los entiendo mucho, está todo bien, son las reglas de juego pero del otro lado viene el vuelto. Lo único que digo es: ‘Ojo con los chats, son fuertes y se van a sorprender. No voy a leer nada que no sea público y que no esté en la causa”.

Asimismo, Jorge Rial aseguró que actualmente no tiene relación alguna con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “No hay más códigos, se acabaron, no hay problema”, expresó.

“Eran tipos compañeros, me acuerdo cuando vinieron desde El Nueve... estaban desahuciados, la hicieron muy bien y son buenos profesionales. Todo esto es raro, que se tiren así… Pero bueno, Adriancito, mañana a las once de la mañana leo todo”, amenazó.

“Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo. En América los querían rajar, no los querían como conductores. Y los impuse yo”, sentenció.