Wanda Nara reveló lo que todos querían saber sobre el vínculo con Comando Vermelho

"Todo el operativo para grabar este videoclip lo garantizó el Comando Vermelho. Hay que garparles, por supuesto, y a parte un poco de cholulismo como tenía Escobar Gaviria. Que se sepa que yo apadriné a esta chica en su video", agregó el conductor, comparando la situación con la del narcotraficante colombiano en los años 80 y 90.

Wanda Nara se refiere a su vínculo con Comando Vermelho y aclara todo

Tras la polémica, Wanda Nara decidió salir a dar su versión y compartió capturas de mensajes con Evelin, la productora del videoclip, donde las dos dejan claro que la producción fue artística y solidaria.

"Wan, ¿te das cuenta que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene nada que ver con São Paulo… rescatan gente de la calle para hacer música", escribió Evelin. Wanda respondió: "Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver".

image Wanda aclaró que el video se filmó en São Paulo y fue un proyecto artístico y solidario. Destacó la participación de Mauro Icardi solo en el backstage y la intención de unir Argentina y Brasil.

La mediática remarcó que la grabación se realizó en São Paulo, no en Río de Janeiro, y que el mensaje central de O Bicho Vai Pegar es la hermandad entre Argentina y Brasil, representada por las camisetas de ambos países que luce en el videoclip. También sumó que Mauro Icardi participó únicamente del backstage, sin involucrarse en la producción ni en la favela, y que la intención del video siempre fue artística.

Al final, el video buscaba transmitir un mensaje musical, y también visibilizar algunas iniciativas de inclusión en territorios difíciles, mostrando un costado poco conocido de las favelas, más allá de la violencia que se tiende a resaltar en los medios.

