“Yo si fuera Pallares estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí. No hay problema. ¿Quién dice que mañana no los leo?", amenazó Rial esta mañana en su programa Argenzuela. Sin embargo, no se aguantó, y a través de su cuenta de Twitter empezó a publicar algunas imágenes.