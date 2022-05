Retenciones y el viejo truco que ahora usa Alberto Fernández

“En este viaje que yo hice a Europa, que muchos se preguntaron para qué fue, hablé con Emmanuel Macron, que me recomendó hablar con Olaf Scholz. ¿Cuál fue mi planteo? Miren, el mundo central nos está advirtiendo que esta guerra no es entre Rusia, Ucrania y la Otán, sino que está afectando a todo el mundo”, comenzó el mandatario en diálogo con Radio Con Vos y agregó: “Hice una declaración en donde yo dije que las acciones estaban repercutiendo en todo el mundo y muchos interpretaron acá que me quejé de las sanciones que le imponían a Rusia, pero lo que hice fue una descripción objetiva de lo que está pasando”.