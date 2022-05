Retenciones: Nuevas versiones de subas y rechazo del campo

https://twitter.com/fedeagraria/status/1526628045133684737 DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE FAA, CARLOS ACHETONI, SOBRE NUEVAS VERSIONES DE POSIBLES AUMENTOS DE RETENCIONES pic.twitter.com/c8OfLDtuFt — Federación Agraria Argentina (@fedeagraria) May 17, 2022

Respecto a la intención de aumentar las retenciones, desde la entidad afirmaron que la propuesta debería ser evaluada en el Congreso, "para que los productores podamos dar batalla junto a nuestros representantes".

"Los derechos de exportación deben bajar. No subir. Deben desaparecer, porque, caso contrario día a día se va a producir menos, y lo que realmente necesitamos los argentinos es producir más, porque así lo está pidiendo el mundo en estos momentos y generar más trabajo porque lo necesitan los argentinos para salir de la pobreza y que ingresen más divisas para todo el país", remarcaron desde FAA.

Previamente, dirigentes también enrolados en la Mesa de Enlace rechazaron un presunto esquema de aumentos adjudicado a Feletti que imponía subir las retenciones al girasol del 7 al 15%; del maíz, del 12 al 20%; y del 12 al 25% las del trigo.

"Que Roberto Feletti insista con el despropósito de aumentar retenciones no hace más que confirmar que no entiende cómo funciona la economía. Los productores ya no toleramos ideas confiscatorias y medidas fiscalistas. ¿Hasta cuándo tanta impericia y necedad?", dijo en Twitter el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Por su parte el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, recordó que el Gobierno Nacional ya no tiene la facultad para realizar un aumento de retenciones, y dijo que el proyecto del funcionario tiene "aristas ideológicas y de provocación". Y en línea con Chemes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, afirmó que el Gobierno debe dejar de apuntarle al sector agropecuario y tener "una mirada recaudatoria para un Estado ineficiente". Luego agregó: "Las retenciones son inconstitucionales e ilegales y los problemas se solucionan con medidas que favorezcan la producción y la creación de puestos de trabajo".

Más contenido de Urgente24:

Encuesta de Poliarquía: "Un sector de la sociedad ve que esto no tiene solución"

Otra encuesta confirma la hipótesis de Javier Milei (pero ojo)

El autor de la masacre de USA citó a Argentina como ejemplo

Censo 2022: Cómo identificar a los censistas y evitar estafas

Censo 2022: ¿Cuáles son las sanciones por no censarse?