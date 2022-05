Hablan del gas y petróleo pero el trigo... no hay

Además de la vigilancia y bloqueo que realizan los buques rusos en el Mar Negro, Rusia habría minado intensamente la ruta marítima que conduce a Odesa y su área de influencia.

En los silos de Odesa se acumulan vastas cantidades de granos, trigo y maíz.

Las consecuencias de esta situación impactan en los mercados internacionales. Países como Indonesia han impuesto restricciones a las exportaciones agrícolas para preservar el abastecimiento interno.

Europa es uno de los principales destinos de los productos agrícolas ucranianos, pero también países de Oriente Medio y África.

Desde la Unión Europea se ha propuesto un corredor terrestre por Polonia hasta los puertos bálticos, pero el plan enfrenta grandes dificultades logísticas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, asegura que hay 20 millones de toneladas de grano en Ucrania, que busca la forma de sacarlos porque ayudaría a bajar los precios en el mercado mundial.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1525106833618354177 El bloqueo naval que Rusia ejerce sobre los puertos ucranianos desde el comienzo de la guerra está empezando a tener consecuencias. Puertos como el de Odesa se encuentran inactivos, con un stock de mercancías y materias primas que no están saliendo del país. pic.twitter.com/TLAZbqKrkT — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) May 13, 2022

Entre el 24/02 y el 25/02, 3 navíos mercantes fueron alcanzados, presumiblemente por ataques rusos, en las inmediaciones del puerto de Yuzhne y en la costa de Odesa. Las fuerzas armadas ucranianas anunciaron la suspensión de todos los movimientos de navíos comerciales en 5 puertos de Ucrania.

Horizonte complejo

José Matos, en Descifrando la Guerra:

Es un eslogan que tiene más de un siglo, pero sigue siendo más actual que nunca: la comida ganará la guerra. Es un eslogan que tiene más de un siglo, pero sigue siendo más actual que nunca: la comida ganará la guerra.

Según las previsiones del Banco Mundial, la interrupción de las exportaciones de estos bienes suponen que el precio de la energía suba más de 50% en 2022, aunque, a la vez, el organismo multilateral espera que los precios se estabilicen y empiecen a bajar durante 2023 y 2024.

Asimismo, hasta 2024 el costo de los productos agrícolas y minerales está previsto que crezca 20%, aunque depende de cuánto se extienda el conflicto armado en Ucrania y de cuánto se prolonguen las sanciones económicas a Rusia.

En el FMI, Jorge Alvarez y Philip Barrett afirmaron que la guerra tendrá un impacto dilatado en las materias primas, afectando más a los precios del petróleo y del gas en 2022, y a los precios de los alimentos hasta bien entrado 2023.

La guerra agravó el aumento de los precios de las materias primas, ya disparados. La incertidumbre geopolítica contribuyó a esto tanto como los fenómenos meteorológicos extremos y la subida del precio del petróleo y el gas, que encareció los fertilizantes. La guerra agravó el aumento de los precios de las materias primas, ya disparados. La incertidumbre geopolítica contribuyó a esto tanto como los fenómenos meteorológicos extremos y la subida del precio del petróleo y el gas, que encareció los fertilizantes.

"La demanda se disparó en 2021, cuando aumentó el estrangulamiento en el suministro por el cierre de fábricas, restricciones en los puertos, congestión del transporte marítimo, escasez de contenedores y las ausencias de trabajadores."

"Ya entonces, la inflación aumentó, en especial en las economías con recuperación más fuerte. La demanda debía estabilizarse en 2022 pero los nuevos confinamientos en China, la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia prolongarán las perturbaciones hasta bien entrado 2023."

"Las proyecciones señalan que, en las economías avanzadas, el ritmo de la inflación -que tanto afecta a los países de bajo ingreso- alcanzará el 5,7%, el valor más alto de los últimos 38 años."

El incremento de precios en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se acelerará hasta 8,7%, el ritmo más rápido desde la crisis financiera mundial de 2008: dilema para los bancos centrales ¿contener las presiones de precios o proteger el crecimiento?

trigo55.png Mapa incumplible. Eran previsiones. Ahora, al menos lo de Ucrania es 0.

Un caso concreto

El 1er. ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, garantizó la paz con Rusia y prometió que el país no se vería envuelto en conflictos militares: "Le damos una garantía a nuestra población de que la paz será a largo plazo. No habrá un 2do. frente, no habrá guerra en el país, por el contrario, habrá desarrollo, construcción y paz".

El jefe de Gobierno subrayó que las autoridades no sucumbirán a las provocaciones de la oposición política, que desea arrastrar a Georgia a un conflicto con Rusia, abriendo un 2do. frente bélico que descomprima a Ucrania.

Él también señaló que la estabilidad, el desarrollo y la paz son los logros de Bidzina Ivanishvili, fundadora del partido gobernante Sueño de Georgia.

Esto se conoció en forma casi simultánea a otra noticia: las existencias de trigo en Georgia están agotadas y los molinos dejarán de funcionar en los próximos días, ya que el país ha comenzado a importar harina activamente.

Levan Silagava, jefe de la Asociación de Productores de Granos y Harina de Georgia, lo afirmó a la agencia de noticias georgiana Interpressnews.

Hemos llegado al punto en que las existencias de trigo que teníamos antes se han agotado y los molinos se detendrán en unos pocos días. Hemos llegado al punto en que las existencias de trigo que teníamos antes se han agotado y los molinos se detendrán en unos pocos días.

Georgia consume hasta 650.000 toneladas de trigo al año y produce sólo 15% de su demanda. El resto son importaciones, en un 90% de la Federación Rusa.

Las oposiciones, a veces, son suicidas en su afán de llegar al poder a cualquier precio.

Grave error informativo de Euronews, agencia propagandística que hace unos días, para congraciarse con la opinión pública georgiana, mintió con descaro. Fragmento de un contenido que distribuyó:

"A la crisis de abastecimiento de grano causada por la guerra en Ucrania, los georgianos responden cultivando su propio trigo tradicional. Georgia alberga 5 variedades autóctonas de trigo con las que se solía hornear un pan muy nutritivo, con un sabor y un aroma especiales. Durante la Unión Soviética se olvidó la tradición de hacer pan con el trigo georgiano. La asociación agraria Elkana ayuda a los agricultores a recuperar el pan tradicional, nos dice Tamaz Dundua. (...) Ahora estamos planeando introducir otras variedades, que estoy seguro se harán populares en el mercado".

¿¡...!?

trigo 44.png Estadísticas anteriores al conflicto.

trigo4.png Ucrania desaparece de la producción. El trigo que le queda es el que está en silos.

Otro ejemplo

En cuanto al poder del gas y el crudo, ya es conocido. Las autoridades afganas tienen la intención de ampliar la cooperación económica con Rusia, especialmente en las compras de gas y petróleo, dijo el encargado de negocios afgano en Moscú, Jamal Nasir Garwal, en una entrevista con la agencia RIA Novosti.

Días atrás, Vladímir Putin le dedicó una reunión del Consejo de Seguridad, en medio de la 'operación especial' en Ucrania, al tema Afganistán. Putin temía una desestabilización desde el caótico país del centro de Asia.

Sin embargo, la escasez es una ordenadora poderosa.

Jamal Nasir Garwal:

Estamos negociando en el campo de los negocios y las finanzas (...) En cuanto a áreas específicas, nos interesa comprar combustible, gas, eso (...) es lo que nuestro país necesita en primer lugar. Estamos listos para firmar acuerdos específicos con Moscú. Estamos negociando en el campo de los negocios y las finanzas (...) En cuanto a áreas específicas, nos interesa comprar combustible, gas, eso (...) es lo que nuestro país necesita en primer lugar. Estamos listos para firmar acuerdos específicos con Moscú.

También señaló que la ejecución del proyecto del gasoducto TAPI ya no corre peligro.

"Queremos que continúe el trabajo en el proyecto TAPI. En este momento, hay muchas personas que quieren eso".

El Gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI), también conocido como gasoducto Trans-Afganistán es una conducción de gas natural que está siendo desarrollado por el Banco Asiático de Desarrollo.

El gasoducto transportará gas natural del mar Caspio de Turkmenistán a través de Afganistán a Pakistán y luego a India. La construcción del proyecto comenzó en Turkmenistán el 13/12/2015.

trigo33.jpg Trigo argentino... menos del necesario.

En la Argentina

El Gobierno argentino autorizó la comercialización del 1er. trigo transgénico HB4 desarrollado por Bioceres, resistente a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio.

De acuerdo a la Resolución 27/2022 del Ministerio de Agricultura, firmada por Luis Contigiani, se autorizó a Indear SA (Instituto de Agrobiotecnología Rosario) a comercializar la semilla, y a los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes del trigo HB4, y a toda la progenie derivada de los cruzamientos de este material con cualquier trigo no modificado genéticamente. Indear S.A. es la empresa de servicios de investigación y desarrollo del Grupo Bioceres.

Sin embargo, la ingeniera agrónoma y periodista Susana Merlo ya advirtió que, a pesar de los muy buenos precios internacionales del trigo, el área local de siembra 2022 / 2023, caerá entre 2% y 3,5%, según las estimaciones que se escucharon en la 20 edición de A Todo Trigo, organizada por la Federación de Acopiadores, con el armado de Grupo Sema.

Los datos, correspondientes a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, confirman la consecuencia de las restricciones comerciales a las que está sometido el cereal, y el fuerte aumento de insumos clave cuya provisión, además, no está garantizada en todos los casos:

el aumento interanual de 164% en el fertilizante fosforado;

casi 270% en el caso de la úrea,

304% en el gas oil (que además sigue faltando).

Merlo:

Por supuesto que parte de la disminución del trigo será compensada por el aumento de superficie con cebada, que presenta menos restricciones comerciales. Por supuesto que parte de la disminución del trigo será compensada por el aumento de superficie con cebada, que presenta menos restricciones comerciales.

-----------------------

Otras noticias de Urgente24

Compras online: La AFIP modificó criterios para envíos

Pymes avisan que si suben las tarifas remarcarán +10%

Respuesta a corte de gas ruso a Finlandia: "Está previsto"

Alberto Fernández y la "forma especial" de Cristina