Los estadounidenses consideran que la inflación, cerca de alcanzar sus máximos en 40 años, es el principal problema que enfrenta el país actualmente por un margen muy amplio. Ninguna otra preocupación se le acerca. La Reserva Federal, el banco central con la responsabilidad de disminuir la inflación del 8,3% a su meta de cerca del 2%, ha elevado las tasas de interés en un intento por ajustar la economía.

trabajador con dolares.jpg El dólar, una de las principales preocupaciones del Foro Mundial de Davos.

El FMI descarta recesión

En tanto, en un encuentro que no cuenta con empresarios destacados, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reconoció que los riesgos para la economía mundial se han intensificado, pero rechazó las preocupaciones de una recesión.

"No, no en este momento. No significa que esté fuera de discusión", dijo ante una pregunta del panel.

La perspectiva económica mundial se ha oscurecido en el mes desde que el FMI rebajó su perspectiva de crecimiento para 2022 debido a la guerra en Ucrania, la desaceleración de China y las crisis de los precios mundiales, particularmente de los alimentos, dijo. "En un corto período de tiempo... el horizonte se ha oscurecido".

La inflación desenfrenada, los riesgos de escasez de alimentos y el cambio climático están dando mucho de qué preocuparse a la élite, mientras que la guerra en Ucrania estaba creando un estado de ánimo "triste" en el evento, según Davide Serra, director ejecutivo de Algebris Investments.

